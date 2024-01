Quando Caino uccise il fratello Abele. L’omicidio nella Bibbia e nel Corano

Avrà per tema ‘Caino e Abele nella Bibbia e nel Corano’, la conferenza di Piero Stefani in programma oggi alle 10.30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Presentazione a cura di don Andrea Zerbini.

L’incontro, a cura di Biblia associazione laica di cultura biblica di Firenze, Istituto Gramsci e Gruppo Sae di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. L’uccisione di Abele da parte di Caino sul piano etico è segno che ogni omicidio rappresenta, nella sua radice, un fratricidio; letta in chiave di antropologia culturale indica la contesa tra i diversi, conflittuali modi di spartirsi beni e risorse (Caino è un agricoltore, Abele un pastore); colta in chiave simbolica attesta la fragilità della condizione umana (Abele da hevel, soffio, vacuità). Nella Genesi si afferma per sette volte che Caino è fratello di Abele, mai il contrario: la fratellanza è luogo di responsabilità. Abele tace sempre, a gridare è solo la voce del suo sangue. A proposito dei motivi che spinsero Caino a uccidere il fratello sono significativi anche alcuni esempi iconografici. Nel Corano il fratello che sta per essere ucciso dichiara invece all’altro che egli non alzerà mai la mano su di lui, passo molto valutato dagli esponenti musulmani della nonviolenza. Piero Stefani è presidente di Biblia e studioso dei rapporti tra ebraismo, cristianesimo e islam. Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina http://archibiblio.comune.fe.it.