Quando i sogni diventano realtà. Tornano a vivere i giardini di Cioch

A fine novembre era terminata la progettazione, a inizio febbraio c’è la ditta che eseguirà i lavori di riqualificazione. Si sta parlando di Piazza Aldo Moro, da tutti a Bondeno conosciuta come i “giardini di Cioch”, in onore del gelataio Antonio Tugnoli, alla sua storia e al suo iconico soprannome. Ad eseguire gli importanti lavori di miglioria, del valore complessivo di 330 mila euro, sarà l’impresa Geo Costruzioni Srl di Tresignana, unica ad aver presentato un’offerta ammissibile fra quelle invitate a partecipare. "Siamo a un passo dall’inizio dei lavori, che avverrà nei prossimi mesi e comunque nel corso del 2025 – spiega il sindaco, Simone Saletti –. Un altro obiettivo di mandato si avvia al suo compimento: con la totale riqualificazione dei giardini di Cioch, infatti, vogliamo dare nuovo lustro a uno spazio verde in pieno centro storico quotidianamente frequentato da famiglie e bambini. In più, i lavori saranno l’occasione per rendere il giusto omaggio alla figura e alla memoria di Tugnoli". A poche decine di metri di distanza da Piazza Aldo Moro, peraltro, entro poche settimane – e con un calendario precedentemente condiviso con attività e residenti – prenderanno il via anche altri lavori di riqualificazione particolarmente attesi, vale a dire quelli nell’area antistante al Duomo. "Per quanto riguarda Cioch – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –, gli interventi da realizzare saranno davvero tanti e ben visibili. In linea generale, gli obiettivi della riqualificazione sono molteplici: dall’aggiunta di ulteriore verde che arricchisca la piazza in modo da renderla ancora di più un “giardino urbano” fruibile in ogni stagione e in qualunque momento della giornata, fino alle opere volte alla maggiore usabilità dell’area, fra cui il ripensamento e la sistemazione dei camminamenti". L’intervento è finanziato per quasi 200 mila euro dalla legge regionale 41 sulla rivitalizzazione delle aree commerciali e mercatali, mentre i restanti 130 mila euro derivano da concessioni edilizie. Sulla valorizzazione della figura di Cioch, la storia è chiara: in sella al suo carretto, dagli anni ’50 in poi, Tugnoli girava per le borgate di Bondeno preannunciando il proprio arrivo a colpi di campanello. Il soprannome deriva dalla scritta che il gelataio aveva riportato sul carretto, riprendendola da un personaggio teatrale che Tugnoli stesso aveva interpretato in alcune commedie paesane: il Dottor bel Cioch.