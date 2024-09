Quando il passato tiene banco. Tra i portici con ‘Il Baule in piazza’

Torna il mercatino dell’hobbystica di Pontelagoscuro, dopo la pausa estiva, con il ‘mandurlin dal Pont’, raduno motori, mercato contadino e Avis comunale di Ferrara. L’appuntamento si ripete ogni seconda domenica del mese, è organizzato dalla Pro Loco Pontelagoscuro.

Oggi, a partire dalle 8, nel centro di Pontelagoscuro il mercatino dell’hobby, riuso e ingegno ovvero ‘Il Baule in piazza’. Una serie di espositori che si posizioneranno nell’area aperta e sotto i portici di piazza Bruno Buozzi e anche lungo il viale Savonuzzi, con tanti banchi e gazebo, dove sarà presente materiale di ogni genere, usato, vintage e creato dall’ingegno dei partecipanti. In piazza anche i banchetti del mercato contadino delle aziende aderenti a ‘La strada dei vini e sapori’, per vendere e promuovere le eccellenze del territorio ferrarese e l’associazione Avis comunale di Ferrara. In concomitanza si terrà l’evento ‘Motori & mandorlin 2024’. Si tratta di un raduno di auto, moto, Vespe e Ciao, vento di beneficienza per ADO Ferrara, organizzato con Motors Garage Destra Po, Ciao Club e il patrocinio del Comune di Ferrara. Il programma prenderà il via dalle 10.30 con le procedure di accoglienza e registrazione dei partecipanti, con disposizione dei mezzi sulla piazza e strada comunale. Alle 11 sarà la volta dell’apertura dello stand ‘mandurlin dal Pont’, secolare specialità di Pontelagoscuro.

Alle 13 pranzo su prenotazione, alle 14.30 la cerimonia di consegna degli attestati a tutti i partecipanti al raduno. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 10 alle 18.30, è prevista l’interruzione della circolazione in viale Savonuzzi a Pontelagoscuro nel tratto tra via Milano e via Montefiorino (ammessi i veicoli partecipanti alla manifestazione). In vigore, nello stesso tratto, anche il divieto di fermata sul lato dei numeri civici pari. Il mercato dell’antiquariato ‘Il Baule in piazza’, richiama centinaia di visitatori, attratti dai numerosi oggetti antichi ed introvabili, dai vecchi dischi, attrezzatura varia, sveglie e cannocchiali, vestiti e tanto altro, il tutto sulle bancarelle degli espositori provenienti dalle diverse province dell’Emilia Romagna e dal vicino Veneto. "Il nostro mercato dell’antiquariato – spiega Giovanni Pecorari, presidente della Pro Loco Pontelagoscuro – rappresenta un punto di richiamo per l’intera regione".

Mario Tosatti