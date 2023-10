Quando il teatro incontra i ragazzi. Le tredici proposte del Comunale

FERRARA

Prende il via da novembre la nuova stagione del Teatro Ragazzi del Teatro Comunale di Ferrara, presentata ieri al Ridotto alle scuole del territorio dal direttore artistico Marcello Corvino e da Andrea Lugli, che coordina il progetto.

Per la rassegna 202324 sono tredici gli spettacoli dedicati ai più piccoli e ai giovanissimi, in programma fino a maggio. Il cartellone si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi dai tre anni in su (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado) oltre che alle famiglie, cui sono dedicati cinque spettacoli. "Con attività come il Teatro Ragazzi intendiamo recuperare un contesto di socialità per i più piccoli e offrire loro uno stimolo alla dimensione educativa ed affettiva attraverso il teatro – spiega il direttore artistico Marcello Corvino –. Il Teatro Comunale di Ferrara sta lavorando sempre più per coinvolgere bambini e ragazzi e per stimolarli a venire a teatro, ampliando l’offerta proposta. Questi spettacoli, quest’anno tre in più rispetto alla scorsa edizione, creano un indispensabile confronto".

"La stagione di Teatro Ragazzi del Teatro Comunale di Ferrara ha sempre avuto un livello qualitativo elevato, sempre seguita e curata con molta attenzione e intendiamo proseguire su questo solco – aggiunge il coordinatore Andrea Lugli –. Sono state pertanto selezionate le migliori proposte a livello nazionale, sia tra le nuove produzioni, sia tra quelle del repertorio del Teatro Ragazzi italiano".

Oltre ai consueti appuntamenti rivolti alle scuole, in questa edizione rispetto allo scorso aumentano a cinque le date domenicali rivolte alle famiglie, che si svilupperanno in un ricco calendario da dicembre a febbraio (inizio spettacoli alle 16,30). "Si inizia il 3 dicembre alla Sala Estense con La gallinella rossa dell’Accademia Perduta-Romagna Teatri, rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni". Quanto alla stagione di Teatro Ragazzi per le scuole, prende il via il 29 e 30 novembre alla sala estense con Miti di Meraviglia del Teatro dell’Orsa, una scia di narrazioni che mescolano il divino e l’umano il quotidiano e lo straordinario, mentre il 3 e 4 dicembre va in scena La gallinella rossa, prosegue con Il tenace soldatino di stagno e altre storie il 10, 11 e 12 dicembre, mentre nel 2024 si parte il 14 e 15 gennaio con C’era due volte un cuore, sì continua il 24 e 25 gennaio con Il viaggio di Vega proposto dal Teatro Nucleo. Biglietti per le scuole: 7 euro al teatro comunale, 6 euro alla sala estense.