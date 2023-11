Quando il web avvelena la vita. Vera Gheno oggi a Libraccio

La Conferenza delle Donne democratiche ospita la sociolinguista Vera Gheno che presenterà il libro L”Antidoto - 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli’. L’evento oggi alle 17.30 nella libreria IBS Libraccio in piazza Trento Trieste a Ferrara. Dialoga con l’autrice Ilaria Baraldi. Quante volte ciascuno di noi si è ritrovato a doversi difendere da un attacco sui social, o quante volte noi per primi abbiamo esagerato, usando toni e parole che in altre circostanze avremmo dosato? E quanto spesso abbiamo avuto la sensazione che una discussione sui social prendesse una piega completamente sbagliata, lontana dal focus, inesatta, superficiale, addirittura controproducente allo scopo di definire l’oggetto del post? Questo succede tutti i giorni, in rete, sui social. Sappiamo tuttiə di essere spesso “vittime” di un uso spregiudicato e propagandistico del mezzo social; forse ignoriamo che a volte – inconsapevolmente – partecipiamo ad innalzare il tono e il livello dello scontro, anche al di là delle nostre effettive intenzioni. Approfondiremo con Vera Gheno quali siano i comportamenti che fanno male e quelli consigliabili".