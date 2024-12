Quando la bontà è contagiosa. Sei donne in auto nella notte: "Cibo e speranza ai senzatetto"

C’è chi guarda alla tv i volontari che portano coperte e caffè a chi dorme nelle strade – nello zapping del telecomando – e poi ci sono loro. Si chiamano Cinzia Zambonati, 50 anni, e Mirca Mattioli, coetanea. "Una sera siamo salite sulla nostra auto – raccontano – abbiamo messo nel portabagagli, sui sedili dietro tè caldo, qualche panino". Sacchetti imbottiti di generosità. E hanno percorso le strade della città per dare una mano e affetto a chi non ha più un tetto o non l’ha avuto mai. Non sono sole. "Siamo tutte donne, siamo in sei. Un gruppo di ragazze", precisa Cinzia Zambonati, perché alla fine si è sempre giovani quando si crede in un mondo migliore. Che loro hanno trovato. Grazie ad un post sui Social. Hanno raccontato quello che fanno in un appello su ’Sei di Ferrara se...’. "Uno tsunami, stiamo continuando a ricevere post, telefonate, la gente si vuole unire a noi, vogliono salire in auto per attraversare la notte con un carico di umanità". Sarà il clima del Natale, le luci delle feste, le casette in piazza che magari ci fanno sentire più buoni, vicini a chi si è giocato il futuro. "C’è una Ferrara un po’ triste in questo periodo – comincia il loro messaggio affidato alla bottiglia di un mare virtuale – verso mezzanotte sotto i portici ci sono tanti senzatetto che hanno bisogno di sciarpe, coperte, berretti e guanti. Siamo un gruppo di ragazze che di sera distribuiamo tè e cibo caldo. Se qualcuno avesse coperte o qualsiasi cosa che può tenere caldo, noi lo portiamo. Vista la grande umanità ricevuta con questo post, lascio a chi mi scrive in privato il mio numero di telefono per accordarci". Un fiume in piena. Hanno scritto e chiamato giovani, famiglie, anziani. Anche piccole associazioni di volontariato che magari non avevano più le forze per i tour contro la solitudine, smarrita un po’ la carica. "Non riusciamo più a rispondere, il telefono squilla, squilla sempre", dicono Cinzia e Mirca. Due amiche, dall’altro giorno due angeli per chi è raggomitolato lungo un marciapiede, in compagnia di quello che ha perso. Un esercito. E loro hanno dato un appuntamento. Si sono trovati ieri sera, intorno alle 20, in piazza Travaglio angolo Porta Reno. "Decine e decine di persone che si sono rese disponibili ad aiutare chi vive per strada, chi è in difficoltà. Una bella risposta della città". Che arriva quando attorno il quadro è piuttosto grigio, lettere di licenziamento e fabbriche che scricchiolano. Le ragazze si sono organizzate. Dove mettere coperte e maglioni, biscotti e cioccolata? "Abbiamo trovato un magazzino. Portiamo tutto lì, poi la sera saliamo nelle auto e distribuiamo. I cuori si riscaldano aiutando le persone meno fortunate". Caffè e speranza.