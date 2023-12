Quando la Carrà recitò per Vancini. Fu il debutto di ’Raffa’ nel cinema

Da oggi vanno in onda su Disney tre episodi, della lunghezza di circa un’ora, diretti da Daniele Luchetti dal titolo “Raffa” che raccontano la vita privata e pubblica dell’icona della TV. Un’attività molto intensa quella di Raffaella Carrà che si è svolta anche nel cinema dove si rivelò nel 1960 , con il suo vero nome di Raffaella Pelloni, in “La lunga notte del ‘43”. Fu quello di Florestano Vancini il film che la lanciò sullo schermo, anche se in effetti con il nome di Raffaella Pelloni lei era già apparsa ad appena otto anni nel melodramma di Mario Bonnard “Tormento del passato”(1952). Dopo il Diploma in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, viene chiamata per il film di Vancini. In “La lunga notte del ‘43”, che come è noto è incentrato sull’eccidio fascista del muretto del Castello Estense dove furono fucilati 11 antifascisti, e fra essi l’avvocato Attilio Villani. Lei appare proprio nella scena in cui i fascisti, piombati a Ferrara dal loro Congresso di Verona dopo la notizia dell’uccisione del Federale di Ferrara, irrompono nella casa dei Villani e lei cerca di difenderlo cercando di impedirgli di scendere la scalinata di casa urlando “Papà, papà”. Stesso grido che aveva emesso pochi attimi prima per chiamare il fratello Franco (Gabriele Ferzetti) che all’insaputa della famiglia era in camera sua con l’amante Anna(Belinda Lee), la moglie del farmacista paralitico Pino Barilari(Enrico Maria Salerno). In quegli anni Raffaella Pelloni recita in peplum e commediole fino ad arrivare al 1963 al film di Gianfranco De Bosio “Il terrorista” e poi al film di Mario Monicelli “I compagni” in cui lei riveste il ruolo della sorella di un giovane operaio che viene ucciso durante gli scontri con la polizia. Una scena in cui lei schiaffeggia Marcello Mastroianni, il professor Sinigaglia, che ritiene moralmente responsabile di quella morte. Dopo questo film il grande salto ,a ventun anni, con una superproduzione americana “Il colonnello von Ryan”(1965) di Mark Robson, dove recita a fianco di Frank Sinatra. Ritornata a recitare in Italia divenne la regina della televisione italiana con show in cui rivelò grandi doti di cantante e ballerina. E divenne un’icona internazionale.

Paolo Micalizzi