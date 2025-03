Quando la love story finisce in tribunale

Anche gli amanti litigano, ai ferri corti tra telefonate un po’ troppo insistenti, soldi prestati e non restituiti. Quando l’amore finisce, si aprono a volte le porte del tribunale. E a quel punto non sono mai rose e fiori.

Esprime soddisfazione l’avvocato Federico Romagnolo per l’assoluzione che ha ottenuto il suo cliente che era coinvolto in un caso di stalking in provincia di Rovigo. Il fatto risale al 2018 e il suo cliente era stato denunciato come complice in un caso piuttosto singolare. Una donna aveva denunciato il suo amante accusandolo di averla tempestata di messaggi, per un atteggiamento persecutorio. Ed in effetti l’amante la chiamava sì, dopo che era finita la loro love story, per la restituzione di una somma che lei, quando i rapporti erano rose e fiori, aveva chiesto e lui le aveva dato. Si parla della modica cifra di 25mila euro. Che la donna non solo non aveva alcuna intenzione di restituire, ma era anche infastidita dal pressing fino ad arrivare a denunciarlo. E il complice? Il cliente di Romagnolo era stato chiamato dagli inquirenti, per raccogliere la sua testimonianza. Ma aveva commesso l’errore di andarlo a raccontare all’amico. Comunque. Il 9 maggio del 2023 erano stati assolti entrambi in primo grado. E l’amante non si è data per vinta, ha fatto ricorso. Niente da fare. Entrambi di nuovo assolti, lei condannata al pagamento delle spese processuali. L’avvocato Romagnolo, del foro di Ferrara, ha seguito il caso con il collega Domenico Caruso, del foro di Venezia. Amante avvisato...