Quando la musica si fa colore al Dosso Dossi. Massimo Rubbi, un percorso tra ritmo e materia

Massimo Rubbi con ’Enigmatiche astrazioni’ appuntamento da oggi al 21 giugno nella sala espositiva liceo artistico Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po 25.

Quando la Musica si fa colore – Un percorso artistico tra ritmo e materia.

Nel panorama dell’arte contemporanea, la figura di Massimo Rubbi si distingue per un approccio unico e profondamente personale alla pittura, dove le radici musicali dell’artista si fondono con una ricerca materica e una sensibilità cromatica vibrante. Nato a Ferrara nel 1960, Rubbi ha intrapreso un percorso che lo ha visto prima diplomarsi al Conservatorio di Ferrara nel 1980 e proseguire con studi di composizione e musica jazz al Conservatorio di Bologna, da autodidatta, ha abbracciato la pittura, trasformando la tela in un palcoscenico per le sue armonie visive. Inaugurazione oggi alle 18.

Orari: dal lunedì al sabato 9.30-12.30/16.30-19.30 Domenica 16.30-20.