"Quando la radio annunciò la fine del regime a Anna: storia di un risveglio"

In chiare lettere le dimissioni di Mussolini. Votarono "sì" 19 alti gerarchi fra i quali i ferraresi Edmondo Rossoni, Carlo Pareschi, Annio Bignardi, Luciano Gottardi. Il Duce era convinto che il fascismo avrebbe vissuto per secoli; e ne era così convinto da impegnare considerevoli energie, attraverso la scuola e l’attività sportiva, nella costruzione dell’italiano nuovo. A un regime millenario, capace di rinnovare i fasti imperiali dei Cesari, doveva corrispondere un cittadino sideralmente lontano da ciò che fino ad allora gli italiani erano stati. La guerra s’incaricò di dimostrargli il totale fallimento di quel progetto. Non tanto perché gli italiani avessero smarrito le doti di coraggio e resistenza dimostrate sui campi di battaglia del Carso, quanto per la clamorosa dimostrazione d’inefficienza, pressapochismo e incoerenza fin dai primi giorni data dal sistema fascista. Per meglio dire: per quanto i soldati morissero coprendosi di gloria, tutto intorno a loro rivelava quale drammatica distanza corresse tra retorica del regime e la spettrale realtà del paese in guerra.

Fu l’immediatezza della disillusione, ancor più degli intrighi veri o presunti, a condannare il fascismo. Non il voltafaccia del sovrano, che pure per un ventennio aveva coperto, in nome del presunto ritorno all’ordine assicurato dal fascismo e del rinnovato fasto imperiale offerto alla corona, ogni nefandezza della dittatura; non i maneggi di Badoglio o di qualche infido gerarca.

A condannare il regime, portandolo a quella specie di suicidio assistito che fu la riunione del Gran Consiglio fu soprattutto il fallimento della guerra; e con essa, di un regime che per due decenni aveva proclamato di volere preparare gli italiani al momento dello scontro bellico. Certo, non si trattò di una caduta provocata dalla spallata degli antifascisti. E come poteva? Se una cosa il fascismo aveva dimostrato di sapere fare bene, inventandosi strumenti terribilmente banali come il confino, annichilendo la volontà con le quotidiane "bastonature di stile", era infatti proprio la repressione. Perché il fascismo questo fu soprattutto: un orwelliano sistema di controllo, meticoloso e capillare; manipolatore in quanto capace di dissimulare la sua vera natura e connotato da una formidabile capacità corruttiva. Dal punto di vista storico è più che lecito domandarsi quali furono le ragioni della morte del regime, a chi si deve la manovra che portò alla defenestrazione di Mussolini e quale ruolo ebbe questo o quel gerarca. A patto però di sapere che gli eventi di quella lunga notte del 1943 – la prima di una tragica serie, come sappiamo bene qui a Ferrara – non furono espressione di una congiura. Lo aveva in fondo già compreso Thomas Mann, quando nel 1930, dopo un soggiorno in Versilia, scrisse la novella Mario e il mago: prima o poi il paese si sarebbe svegliato dal sonno indotto dall’illusionista, da quel Mago Cipolla che, manipolando con l’ipnosi il pubblico, aveva indotto lo stesso a coprirsi di ridicolo; e quando ciò fosse capitato – racconta lo scrittore tedesco – lo spettatore, resosi conto dell’inganno gli si sarebbe rivoltato contro. Ecco, in fondo quella lunga notte del 1943 altro non è che la storia di un risveglio dall’inganno.

* presidente Istituto di Storia Contemporanea