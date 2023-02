Quando la scuola incontra la vita

La testimonianza di un ospite della comunità di San Patrignano raccolta e raccontata dai cronisti della classe 2A della media Boiardo di Ferrara. Andiamo a leggere questa bella pagina del campionato di giornalismo, i reporteri sono stati seguiti dalla professoressa Caterina Brandoli.

YES, WE CARE!

La scuola incontra la vita: percorsi ed esperienze. Il 18 ottobre 2022, presso la nostra scuola Boiardo di Ferrara, Federico, uno dei ragazzi della comunità di San Patrignano, con un passato difficile di dipendenza dalle droghe, grazie al progetto patrocinato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha tenuto il laboratorio di prevenzione “We Free!”: “Noi liberi”, ma da cosa? Dalla droga, ma non solo, liberi di essere noi stessi senza essere giudicati dagli altri. Federico ci racconta la sua esperienza. Tutti sono attenti e, nel silenzio dell’aula, le sue parole ci emozionano. Dice che all’inizio i suoi amici gli dicevano cose come "lo fanno tutti" e "è solo un tiro" e, in un momento di difficoltà e di isolamento, lui ha provato, cadendo nella rete della droga. Fede si esprime liberamente e un po’ si emoziona come noi. Ci spiega che la nostra vita è divisa in ‘fette’, come se fosse una torta. Ci mostra un grafico con la sua e ci impressiona il fatto che in pochi anni la droga riempie tutto lo spazio prima dedicato a scuola, amici, cricket. Ci fa riflettere sul fatto che le dipendenze, così come la paura del giudizio degli altri, di non venire accettati, causano danni a livello fisico e psicologico. Così è iniziato il dramma di Fede. Ma un piccolo spazio della “fetta” dedicato alla famiglia, è rimasto: il padre lo ha salvato, convincendolo ad entrare in comunità. Il lungo percorso a SanPa gli ha fatto capire il valore della vita: ora che è felice e libero, può occuparsi di sensibilizzare i giovani a questo problema. Fede ci invita poi a disegnare la nostra “torta” a 10 anni e un’altra immaginandoci a 20 anni. Quindi distribuisce ad ognuno due fogli, con in mezzo un cerchio diviso in spicchi, da riempire con le nostre passioni: arte, famiglia, scuola, sport, amici, creatività… sono tantissime le cose belle della vita! Infine ci consegna un cartellone, dove ciascuno indica le cose importanti per una classe: squadra, emozione, lealtà, unione, rispetto, amicizia, solidarietà, credere in se stessi. Forse anche la torta di Fede a 10 anni assomigliava alla nostra e forse anche lui aveva dei sogni e delle passioni e tanti amici. La droga ha distrutto la sua torta e, solo dopo un lungo percorso, è riuscito a rinascere. Raccontandoci la sua storia ci ha aiutato a capire dove non dobbiamo sbagliare: la torta che vogliamo dipende da noi!