Quando la storia sale in sella ‘Remoto’, il rombo dei motori

Si accendono i riflettori su ‘Remoto’, fiera dedicata alle due ruote a motore. Il cuore dell’evento si concentrerà venerdì 8 dicembre al quartiere fieristico Ferrara Expo, dove quattro padiglioni espositivi accoglieranno gli appassionati dalle 9 alle 18. I dettagli di ‘Remoto’, sono stati presentati in municipio, alla presenza di Nicola Lodi, vice sindaco, Andrea Moretti, presidente Ferrara Expo e Mattia Borghi, project manager evento. "La celebrazione delle due ruote del passato – sottolinea Moretti – una vera e propria sfida in ambito fieristico che vuole distinguersi e specializzarsi in un settore specifico del vasto mondo dei motori. Arte, meccanica, design, ingegneria, passione, tecnica e storia che si mescolano per creare la migliore occasione di vivere la storia dei più grandi marchi italiani. La nostra storia". La visita a ‘Remoto’ è un appuntamento immancabile per gli appassionati di moto e cicli classici. Sarà possibile vedere e acquistare i modelli più pregiati delle grandi case. Gilera, Guzzi, Bmw, Ducati, Moto Morini, M.V. Agusta, Aprilia, Benelli, Motom, Piaggio, Frera, Atala, Bianchi, Laverda, Parilla. Lodi ha aggiunto: "Portare in fiera anche chi non conosce il mondo delle due ruote è la sfida di questo evento. Si parla di cultura, storia, imprenditoria, tradizioni e di tutto quello che gira attorno alle due ruote. Chi parteciperà avrà la possibilità di ascoltare, di vedere e arricchirsi di cultura delle moto". Ferrara si appresta ad ospitare uno dei più attesi eventi dell’anno per gli amanti delle due ruote d’epoca. ‘Remoto’, in programma l’8 dicembre, si appresta ad essere come un punto di riferimento nel settore delle mostre mercato per moto e cicli classici. La fiera si pregia della presenza delle principali associazioni di riferimento, dei registri storici e dei club quali Registro Storico Italiano Edoardo Bianchi, Registro Storico Capriolo, Mtb Vintage Museum, Avi Associazione Velocipedi Italiani, Gli Amici delle Moto Sertum, Ciao Club Italia, Associazione Bersaglieri Ferrara, Vespa Club Ferrara, Registro Storico Cicli, Museo Glorie Italiane, Nuovi Pionieri ‘Asini’, Museo Glorie Italiane di Scortichino e Collezione Bianchini Napoleone.

Mario Tosatti