Quando le maschere sono italiane. I due giorni del Carnevale Estense

Ferrara è pronta a travestirsi per entrare a pieno nelle tradizioni carnevalesche con la terza edizione del Carnevale Estense, un evento che celebra tradizione, cultura e enogastronomia. Il 15 e 16 marzo il centro storico si animerà con sfilate di maschere, spettacoli e oltre 80 espositori di prodotti tipici.

Si è tenuta ieri, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, la conferenza di presentazione della grande fiera del Carnevale Estense con sfilata straordinaria delle Maschere italiane, che si terrà il 15 e 16 marzo nel centro storico della città. Il presidente della Pro Loco Ferrara, Andrea Morona, ha aperto l’incontro ringraziando l’amministrazione comunale per il supporto e annunciando che Ferrara ha ottenuto il riconoscimento di "Sagra di Qualità" dall’Umpli. "Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra, che include Monica Negrini e Alessandro Gulinati, impegnati nella valorizzazione delle nostre tradizioni", ha dichiarato Morona. L’assessore Angela Travagli ha sottolineato l’importanza della Pro Loco Ferrara nel mantenere vive le tradizioni: "Ferrara diventa un punto di riferimento per la cultura carnevalesca italiana, con un evento che combina arte, storia ed enogastronomia". Monica Negrini, vicepresidente della Pro Loco, ha annunciato l’arrivo di 20 gruppi di maschere italiane grazie al Centro di Coordinamento Maschere Italiane. "Abbiamo riportato in auge la maschera Lasagnin Mezazarvela, riconosciuta ufficialmente tra le maschere storiche italiane", ha aggiunto. Ha inoltre ricordato la partecipazione di Ferrara a eventi nazionali e il riconoscimento Umpli che sarà ritirato a Roma. Alessandro Gulinati ha evidenziato l’importanza del Carnevale per il turismo locale: "Recuperiamo le tradizioni con una chiave moderna, offrendo visite guidate gratuite ai beni culturali della città". Giovanni Calza, che interpreta Lasagnin Mezazarvela, ha espresso l’auspicio che la maschera possa diventare un simbolo di continuità tra passato e futuro: "Può essere un ponte tra le generazioni, valorizzando il nostro dialetto".

Franco Mantovani del Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane ha spiegato il valore della collaborazione con Ferrara: "Abbiamo inserito Lasagnin Mezazarvela nell’archivio nazionale delle maschere italiane e lavoriamo per dare a queste tradizioni un respiro internazionale". Beatrice Mantovani, presidente del Gruppo Carnevale Benefico Orlando e il Furioso di Verona, ha sottolineato il legame storico tra Ferrara e Verona attraverso l’Orlando Furioso, affermando: "Siamo orgogliosi di questo gemellaggio e della valorizzazione delle nostre radici comuni". Il Carnevale Estense prevede sfilate in costume, teatro dei burattini, giochi e un grande mercato di prodotti tipici con oltre 80 espositori. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 15 marzo alle 12,30 in Piazza Trento e Trieste.