Quando le parole diventano una cura, un percorso di formazione

Curare non è solo guarire: è prendersi cura. Intesa non solo come terapia, ma anche come relazione e apertura a nuove forme di linguaggio per raggiungere le persone, non solo pazienti.

È da questo approccio che nasce il corso formativo promosso dalle aziende sanitarie ferraresi dal titolo ‘Le parole che curano - Parole, musica, teatro, immagini e colori per una cura integrata’, in programma oggi e domani dalle 9 alle 18, nell’aula magna dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Il corso ‘Le parole che curano’, organizzato dall’unità operativa Formazione e processi della docenza integrata e dal dipartimento di Sanità pubblica all’interno del programma ‘Scuole che promuovono salute’, e aperto dai saluti del direttore sanitario delle aziende sanitarie ferraresi Roberto Bentivegna, propone un’esperienza formativa immersiva, articolata in due giornate che alternano momenti teorici e laboratori esperienziali.

I partecipanti, professionisti sanitari e docenti delle scuole, avranno l’opportunità di conoscere le basi scientifiche e neuropsicologiche dell’efficacia terapeutica delle arti e di sperimentarle in prima persona, per comprenderne l’impatto nella relazione di cura e accompagnamento alla crescita. Attraverso la medicina narrativa, la poesia, la musica, il teatro, la fotografia e l’arte visiva, i professionisti saranno accompagnati in un percorso di riscoperta delle risorse espressive. L’obiettivo è quello di arricchire le competenze relazionali e comunicative, migliorare la qualità della relazione e della cura e promuovere un approccio olistico centrato sulla persona.