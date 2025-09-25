Quando le parole diventano una cura, un percorso di formazione

Estate, niente vacanze

Estate, niente vacanze
CronacaQuando le parole diventano una cura, un percorso di formazione
25 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Appuntamento oggi e domani nell’aula magna dell’ospedale di Cona: musica, teatro e immagini come terapia per i pazienti

Il direttore sanitario delle aziende Roberto Bentivegna

Curare non è solo guarire: è prendersi cura. Intesa non solo come terapia, ma anche come relazione e apertura a nuove forme di linguaggio per raggiungere le persone, non solo pazienti.

È da questo approccio che nasce il corso formativo promosso dalle aziende sanitarie ferraresi dal titolo ‘Le parole che curano - Parole, musica, teatro, immagini e colori per una cura integrata’, in programma oggi e domani dalle 9 alle 18, nell’aula magna dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Il corso ‘Le parole che curano’, organizzato dall’unità operativa Formazione e processi della docenza integrata e dal dipartimento di Sanità pubblica all’interno del programma ‘Scuole che promuovono salute’, e aperto dai saluti del direttore sanitario delle aziende sanitarie ferraresi Roberto Bentivegna, propone un’esperienza formativa immersiva, articolata in due giornate che alternano momenti teorici e laboratori esperienziali.

I partecipanti, professionisti sanitari e docenti delle scuole, avranno l’opportunità di conoscere le basi scientifiche e neuropsicologiche dell’efficacia terapeutica delle arti e di sperimentarle in prima persona, per comprenderne l’impatto nella relazione di cura e accompagnamento alla crescita. Attraverso la medicina narrativa, la poesia, la musica, il teatro, la fotografia e l’arte visiva, i professionisti saranno accompagnati in un percorso di riscoperta delle risorse espressive. L’obiettivo è quello di arricchire le competenze relazionali e comunicative, migliorare la qualità della relazione e della cura e promuovere un approccio olistico centrato sulla persona.

