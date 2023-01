Quando un libro porta fortuna

Alla Luppi ‘La Befana vien coi libri’: gioco con estrazione finale.

"Chi più libri leggerà, più regali infine avrà". In occasione dell’Epifania la biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) lancia un gioco con estrazione finale.

ð 0532 731957 o all’indirizzo mail [email protected] Per ogni libro preso in prestito gli utenti riceveranno un biglietto per partecipare all’estrazione dei numeri vincenti che si terrà oggi alle 10,30, con appuntamento per tutti in biblioteca per scoprire chi ha vinto.