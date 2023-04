Quanti i residenti nel 2031? In provincia un calo di 14mila Giù i bimbi fino a quattro anni

di Cristina

Rufini

"Vorrei incontrarti fra cent’anni... tu pensa al mondo tra cent’anni". Ron lo cantava nel lontanto 1996. Da allora di anni ne sono già trascorsi 27 e sappiamo come è andata. Ma come sarà tra altri otto, alla fine del 2031? Si concretizzerà la previsione funesta di Elon Musk che "L’Italia sta scomparendo"? Non sarà così, ovvio, ma la riduzione della popolazione nel Belpaese da qui al 2031 è data per certa, inesorabile, fino ai 57,9 milioni di persone nel 2030 rispetto ai 59,2 milioni registrati al primo gennaio 2021, primo anno che Istat prende in esame. Di contro, un incremento della popolazione mondiale che un recente report delle Nazioni Unite attesta a 8.5 miliardi nel 2030, rispetto agli attuali 8.1 miliardi. Per raggiungere addirittura i 9.7 miliardi nel 2070. Ma torniamo a previsioni più vicine a noi nel tempo e nello spazio. Segue il trend italiano la provincia di Ferrara che nel decennio 20222031 è destinata a perdere quasi quattordicimila residenti, 13.939 per l’esattezza, passando dai 339.948 del primo gennaio 2022 ai 326.009 proiettati al 31 dicembre 2031. Popolazione destinata a scendere sotto la soglia dei 330mila nel 2029 per poi andare in picchiata verso i 326mila del 2031. Meno 267 i bimbi tra 0 e 4 anni. Guardando i dati dei comuni più popolosi – Ferrara, Cento, Argenta e Comacchio – vediamo che se Cento tiene bene ed è destinana a perdere poco, Ferrara è in linea nazionale, ad Argenta e Comacchio va peggio.

Ferrara. Dai 131.240 residenti a inizio 2022, Istat prevede un calo progressivo che porterà a 128.761 al 31 dicembre 2031, con le principali perdite tra i 45 e ai 54 anni. Incrementi, oltre che nelle nascite seppur limitate (+54) e da 60 a 95 anni.

Cento. E’ destinato a perdere un’inezia: 71 in meno dal 2022 (35.050) al 2031 (34.979), benché si attesti qui il più alto calo delle nascite (-61). In crescita dai 55 in poi.

Argenta. Insieme a Comacchio il territorio che perderà più del 5%: da 20.996 a 19.827.

Comacchio. Anche qui diminuzione di più del 5%, dai 21.952 del 2022 ai 20.733 del 2031.