"Quanti partiti che usano il nome Italia nel logo"

Caro Carlino,

Italia Viva, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro, Forza Italia, Vinciamo Italia, Italia de Valori eccetera. Mi sono impegnato nel fare una lista dei partiti che usano la parola Italia nel loro nome. Se a un extraterrestre capitasse di venire nella nostra nazione penserebbe che siamo un popolo di patrioti, di persone con valori condivisi. Se poi scoprisse che tutto questo sforzo retorico (a cui non si sottrae la Premier Meloni), non è altro che un misero espediente per attirare voti... Mi sono divertito nel ricercare su Internet il peso politico dei partiti che hanno il richiamo della parola Italia nel loro nome. Percentualmente sono i partiti che hanno più parlamentari o amministratori con problemi con la giustizia. Per questo quando sento questo modo indecente di ricorrere al populismo mi viene un leggero fastidio. Ma quale orgoglio? Grazie,

Andrea Finotti

* * *

Caro Carlino,

devo elogiare gli assessori Balboni e Maggi perchè hanno aumento considerevole il verde pubblico. Sono stati piantati tanti alberi nuovi tra via Piangipane e via Darsena, sostituiti alberi morti in corso Isonzo e sulle Mura e in altre zone della città. Il verde è seguito bene e con sfalci regolari. Non so perchè certi cittadini si lamentano ad avere più verde ed anche tenuto meglio.

M. Fantini