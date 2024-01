"Quanti sacrifici per cambiare il parco Coletta"

Caro lettore, indubbiamente cambiare il volto del parco e dell’intera area ai piedi del grattacielo non è stato facile, come scrive giustamente. Un’area che, inutile dirlo, era stata lasciata colpevolmente per troppi anni in mano a criminali e spacciatori: l’inchiesta e le successive condanne sulla mafia nigeriana parlano chiaramente. E’ servita la netta volontà dell’amministrazione, così come la successiva decisione di intitolare simbolicamente tutto il parco a Marco Coletta, il giovane morto in uno schianto stradale lungo un’arteria non dotata di guardrail (protezione che fu messa solamente alcuni mesi dopo, a babbo morto). Una tragedia della quale però nessuno ha mai pagato – a parte i genitori del ragazzo, costretti a scontare la terribile pena della perdita di un figlio ogni santo giorno – come stabilito da tre discutibilissime sentenze. Tornando al parco, oggi pieno di bimbi e famiglie, ma che periodicamente salta fuori in una qualche polemica strumentale (dai cancelli fino al parco divertimento), si può dire di tutto ma non che non sia stato ridato ai ferraresi. Questo però non significa che lo spaccio, e soprattutto gli spacciatori, sia stato debellato, purtroppo il problema si è spostato altrove. Chi nella vicina Porta Catena, chi in pieno centro storico e via dicendo. C’è ancora da lavorare su questo e tanto.