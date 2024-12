Quanto è caro il Natale. Alberello, festoni e presepe. Nella capanna giostra di prezzi

E’ stato il nonno Amedeo a gettare il seme. Quattro generazioni si sono passate il testimone tra quelle serre, i colori dei fiori, il verde degli alberi nei vasi. Adesso alle redini di Garden Arcobaleno, azienda Coldiretti che si trova lungo via Comacchio, ci sono le due sorelle Chiara e Paola Marzola. Il fratello Gabriele si occupa dell’impresa di giardinaggio. "Un abete che ha alle spalle tra i sette e gli otto anni di vita – spiega Chiara – lo vendiamo tra i 30 e i 35 euro, ci vuole un bel po’ di tempo per farlo arrivare all’altezza giusta". Scherzi della filiera, da 30 euro quell’albero arriva a costare nei negozi cento euro, con picchi in alcuni casi di 120 euro. Un bel salto. "Negli ultimi dieci anni è calato il numero delle famiglie che allestisce l’abete vero in casa – riprende –. Va curato, lascia cadere gli aghi. Così comprano quelli di plastica". La fascia dei prezzi è ampia. Un albero finto per chi vuole risparmiare può costare dai 30 ai 70 euro. Si sale nel listino se si vuole mettere nell’angolo del soggiorno un modello più realistico, magari con un po’ di fiocchi di neve. In questo caso si può arrivare a 150-250 euro. "L’abete vero è più suggestivo, più bello – dice, mentre sistema alcuni vasi –. Per le piante bisogna avere passione, quella passione che noi abbiamo da generazioni. I nostri alberi sono a chilometro zero, nascono e crescono qui". Attività di famiglia che si estende su 6mila metri quadrati. "Festoni, luci, ghirlande, ci sono tante alternative al classico abete che così è un po’ andato giù". Loro sono pronti, quando le feste sono finite, a riprendersi l’albero. "Lo teniamo qui, lo curiamo noi. Così non viene buttato via". Dall’albero alle decorazioni. Un set di palline e luci Led di buona qualità può costare dai 20 ai 60 euro, fortissime anche in questo campo le oscillazioni. Con palline di Natale sugli scaffali a poco più di un euro fino a toccare i 27 euro e oltre.

La spesa complessiva che rischia di affrontare una famiglia per un albero decorato può oscillare tra i 50 e i 300 euro. Anche se, pure in questo settore, c’è l’ombra lunga del web. Chi ricorre all’acquisto online ha un bel risparmio. Risparmio che si riesce a strappare anche se andiamo all’altro capitolo del Natale, il presepe. Anche qui una girandola di prezzi. Si possono trovare statuette di plastica per una manciata di euro, così come natività magari di non grandi dimensioni già realizzate ad una ventina di euro. L’orizzonte cambia se si vogliono portare a casa statuine artigianali e realizzare il presepe. In questo caso è difficile mettere un tetto. Le statuette hanno prezzi che cambiano con le dimensioni e la manifattura. Ci sono pastori, pecore e Re Magi a dieci euro l’uno, 16, venti euro. Fino a cifre astronomiche, con presepi che superano i mille euro. E’ Natale, una festa che rischia di essere a caro prezzo.