"Quanto pagheremo? Serve chiarezza"

Caro Carlino,

ho letto l’ennesimo articolo sulla geotermia, di cui sono utente usufruitore, ma confesso che anche dopo aver letto e riletto non ho capito l’unica cosa essenziale: pagherò di più o di meno? E nel primo caso come spero quanto riuscirò a risparmiare? So che ragiono terra-terra ma credo che alle migliaia di ferraresi che come me sono collegati alla geotermia e alle migliaia di ferraresi che leggono il suo giornale interessi questo, più delle lettere spedite dal Comune e delle dichiarazioni rituali dell’assessore Balboni. Spero che prima o poi attraverso il giornale si arriverà almeno una volta al vero nocciolo della questione e non agli esercizi di burocrazia politica. Ringrazio e saluto cordialmente

Alfio Giannini

* * *

Gentile Giannini, giusta domanda: marcheremo ’a uomo’ l’assessore Balboni per capirlo. Interessa a molti ferraresi.