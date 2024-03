Quarant’anni di Alcolisti Anonimi: "Una malattia che si può battere"

"Noi siamo come un bus con le porte sempre aperte che gira in tondo, dal quale si può salire o scendere tutte le volte che si vuole, senza mai dover pagare un biglietto. Tuttavia su quel bus c’è una possibilità concreta di riguadagnare e poter vivere la propria vita".

È una delle allegorie più efficaci emerse dall’incontro per i quarant’anni di presenza a Ferrara del gruppo Aurora dell’Associazione Alcolisti Anonimi, organizzato nella sala dell’Arengo del municipio, nel solco del proprio scopo primario: trasmettere il messaggio all’alcolista che soffre ancora. La ricorrenza è stata la testimonianza delle attività del gruppo Aurora, teso a trasmettere il messaggio a chiunque senta il bisogno di entrare a farne parte. "L’unico requisito per essere membri è il desiderio di smettere di bere" è lo slogan. Dopo il breve saluto dell’assessore Cristina Coletti, gli interventi di Daniela Demaria fiduciaria non alcolista per l’Italia, Leone fiduciario alcolista di Vicenza, don Stefano Gigli da Pomposa, don Domenico Bedin da Ferrara e la psicologa del Sert Federica Zurlo.

L’associazione Alcolisti anonimi ha sede, per Ferrara, in via Ripagrande 7/a, per Torbiera di Codigoro alla chiesa. A Ferrara, circa quindici persone si incontrano tre volte la settimana, martedì e giovedì alle 20 mentre il sabato alle 15. Sono soprattutto uomini "e purtroppo non vengono i giovani – spiega il ‘servitore’, l’appellativo di coloro che hanno smesso di bere e offrono la propria esperienza durante gli incontri e nelle attività –. Forse perchè credono di essere capaci di poterne uscire da soli. Dall’alcol non si guarisce mai e ogni giorno vissuto senza bere è un traguardo raggiunto, traguardo che si sposta al giorno successivo". Nella ricorrenza sono state proposte le testimonianze di tanti alcolisti, a volte molto crude e senza edulcorazione alcuna. È stato un inno alla speranza, alla capacità di trovare la volontà per tornare ad essere donne e uomini migliori, riconquistando gli affetti familiari e amicali, persi perché inghiottiti dall’alcol e dalla sua facile attrazione.

Don Stefano ha sottolineato la spiritualità nei "dodici passi" dell’associazione, ricordando che "l’alcolismo è una malattia che solo un’esperienza spirituale può vincere. Dopo aver perso il controllo della nostra vita, dobbiamo prendere consapevolezza che c’è un potere più grande di noi al quale affidarsi".

Claudio Castagnoli