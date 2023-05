Quarant’anni in musica per il coro Scagliarini di Vigarano Pieve

Una festa di 40 anni di compleanno che si è fatta evento. Nella chiesa parrocchiale di Vigarano Pieve, nei giorni scorsi, il coro del paese Giancarlo Scagliarini, diretto da Bruno Marcato, ha festeggiato i 40 anni di attività. Un momento per ricordare Don Pietro Magri, compositore vigaranese, nel 150esimo anniversario della nascita "Un sacerdote vigaranese – spiega l’assessore alla cultura Daniela Patroncini – che è stato anche compositore di oltre 700 brani di musica sacra e che rappresenta per Vigarano un’eccellenza nel mondo della musica e della cultura. L’emozionante conclusione del concerto, è stata un canto a cori uniti con il Coro da camera Euphone’ diretto dalla Maestra Silvia Marcolongo e quello dell’Accademia Corale Vittore Veneziani con il Direttore Teresa Auletta". Canti d’amore per la cultura e la spiritualità che sono state tradotte in note, grazie al pubblico che ha vibrato insieme in un pentagramma di emozioni. L’evento si è svolto nella cornice della bellissima chiesa di Vigarano Pieve, restaurata anche negli affreschi, che rappresentano un ‘unicum’ nel territorio provinciale, dopo il sisma.

cl.f.