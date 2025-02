Quartesana, il nuovo asilo: "Nessuno stop del cantiere. Rispetteremo le scadenze"

Nessun fermo cantiere per il momento e controlliamo la situazione ogni giorno. I cantieri Pnrr per numero, investimenti e tempistiche sono un impegno importante per l’amministrazione e per le realtà che vi operano. Siamo impegnati a garantire su tutti la massima attenzione e anche su Quartesana che è, comunque, un cantiere in buono stato di avanzamento. Comprendo le preoccupazioni dei cittadini, sono andata sul posto più di una volta per vedere con i miei occhi come procedono i lavori. Al momento non ci giungono notizie su interruzioni". L’assessore Francesca Savini interviene sul tema dell’asilo di Quartesana, oggetto dell’attenzione dei residenti della frazione che nelle ultime settimane hanno interpellato il Comune. "Confermiamo – aggiunge Savini – che è in atto una interruzione dei rapporti tra il Consorzio e una delle ditte subappaltatrici che hanno fino ad oggi lavorato nell’area, e che questo potrebbe dare luogo ad un probabile contenzioso tra di loro. Si tratta tuttavia di un contenzioso nel quale il Comune non ha titolo ad intervenire e sul quale stiamo vigilando affinché tutto vada a concludersi nel migliore dei modi". Sulla presenza della gru che preoccupa i residenti, "si tratta – aggiunge l’assessore – di un elemento necessario in questa fase per i lavori e, al momento, non abbiamo motivo di ritenere che possa costituire un pericolo o possa essere abbandonato un fondamentale mezzo di lavoro. I tecnici stanno comunque vigilando quotidianamente sulla condotta dei lavori e come stazione appaltante saremo pronti ad intervenire qualora emergessero concreti segnali diversi".

La costruzione del Nuovo nido di Quartesana rientra nella linea di intervento ’Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione’ del Pnrr ’Piani per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. I lavori sono stati aggiudicati il 20 giugno 2023 all’operatore economico Itaco consorzio stabile con sede a Loria (Tv), impresa esecutrice Costruzioni Lago per l’importo di 1.447.919 euro più Iva. I lavori sono stati consegnati il 30 novembre di due anni fa, come da programma Pnrr, e interrotti per consentire le operazioni di bonifica bellica, ma poi, dalla primavera 2024, sono ripresi senza sosta e non sono mai stati sospesi, salvo i normali periodi tecnici di presa e indurimento dei getti in calcestruzzo. L’8 gennaio scorso, spiega una nota, il Consorzio Itaco ha comunicato la risoluzione in danno del contratto di subappalto con la Cooperativa 2000 e il Comune, rilevato il palese mutamento della volontà dell’appaltatore, e ha avviato il procedimento di revoca, informando tutti gli interessati secondo le modalità previste dalla legge. Il subappalto, infatti, rientra tra i normali fattori della produzione e tra gli strumenti di organizzazione dell’appaltatore, ma non riveste alcun rilievo nei confronti della stazione appaltante, in questo caso il Comune.

"Ad oggi non esistono concreti motivi per prevedere uno scostamento del cronoprogramma delle scadenze contrattuali – conclude l’assessore Savini – salvo imprevisti tecnici. Allo stesso modo non si ha motivo di dubitare sul rispetto delle scadenze Pnrr. Evidente comunque che da qui alla piena soluzione delle questioni tra le imprese che operano nel cantiere, la situazione sarà attentamente monitorata per poter prevenire criticità future".