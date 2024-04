Quartetto di archi in concerto. Ritorna ’Note di Primavera’

Secondo atteso appuntamento per la rassegna musicale primaverile “Note di Primavera”. Domani dalle 16 alla Sala 2000 di viale Matteotti andrà in scena lo spettacolo “Accordi senza tempo” eseguito dal “Quartetto risonanza” composto da Luca Faraci e Isabella Perpich al violino, Martina Sartori alla viola e Jacopo Muratori al violoncello. "Ad appena due settimane di distanza dal seguitissimo coro gospel che aveva aperto la rassegna, la Sala 2000 è pronta ad aprire nuovamente le porte per accogliere tante persone curiose o amanti della buona musica – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. “Note di Primavera” è la serie di quattro pomeriggi musicali che omaggiano i pittori Mario e Marisa Capuzzo. A Mario è intitolata una sala all’interno del Centro 2000, mentre Marisa fu l’anima, ormai dieci anni fa, della creazione degli spettacoli musicali primaverili. Il ringraziamento va all’associazione Bondeno Cultura che, assieme al Comune, organizza la rassegna". L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito. La rassegna proseguirà domenica 14 aprile alle ore 16.00 con “E lucevan le stelle”, arie liriche, arie della tradizione napoletana ed “evergreen”: una serie di brani messi in scena dal soprano Elisa Biondi, dal tenore Roberto Brugioni e dal pianista Luciano Diegoli. A conclusione di “Note di primavera”, eccezionalmente di sabato (20 aprile) ed eccezionalmente alle ore 17.00, si esibirà la Banda Los Pagayos, un gruppo francese che, sempre partendo con ritrovo alla Sala 2000, suonerà marciando lungo le vie del centro storico di Bondeno.