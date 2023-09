"Quartiere lasciato nel degrado. Chiediamo un incontro al sindaco"

Lottizzazioni incompiute a Vigarano Mainarda. Aumenta lo stato di abbandono e i residenti chiedono un incontro al sindaco Davide Bergamini. "A distanza di sei mesi dall’incontro pubblico del 20 marzo scorso – premette Emanuele Plebiscito – quando sindaco e vicesindaco ci avevano garantito il massimo impegno per la rapida risoluzione di una problematica che si trascina da anni, nulla è cambiato e la situazioni di degrado si moltiplicano". Le famiglie residenti nelle "lottizzazioni incompiute" di Via del grano, Via Merighi e Via Caduti di Nassirya e Silvio Infanti tornano a farsi sentire. "Abbiamo richiesto al primo cittadino un nuovo incontro pubblico – spiegano – per avere aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure necessarie alla definitiva acquisizione delle nostre lottizzazioni da parte del Comune". Le considerazioni sono amare: "In questi sei mesi poco o nulla è concretamente cambiato – racconta Plebiscito – anzi, se a marzo erano sette su diciannove i lampioni efficienti in Via del grano, oggi quel numero si è ridotto a sei, una situazione che incentiva eventuali malintenzionati e che sommata alla mancata manutenzione del verde fornisce un quadro più che evidente di una situazione di grave abbandono e degrado". Se da un lato le promesse fatte dal primo cittadino nel corso del primo incontro pubblico hanno fatto crescere le aspettative nei residenti per un sollecito dall’altro c’è l’amarezza e la delusione "nell’apprendere – spiegano - che situazioni analoghe sono state risolte da amministrazioni di Comuni limitrofi in soli tre mesi, esattamente la metà del tempo trascorso dal primo incontro con il sindaco". È il caso di Via Freud nella lottizzazione di Santa Maria Maddalena, per la quale la giunta, dopo aver ottenuto l’escussione della polizza fideiussoria posta a garanzia della realizzazione delle opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo che comporterà l’asfaltatura di due tratti di strada per il collegamento alla viabilità principale. Di qui la richiesta di un nuovo incontro: "Il 31 luglio scorso abbiamo inviato al sindaco una richiesta per fissare un incontro e non avendo ricevuto alcun riscontro ne abbiamo fatta una seconda. Siamo fiduciosi che il Comune voglia rispettare la parola data".

Claudia Fortini