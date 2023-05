Quartieri al setaccio Attività sanzionata

Un nuovo controllo interforze ha visto scendere in capo polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. In particolare, il servizio ha schierato otto pattuglie e sedici agenti e militari che hanno setacciato e controllato, tutte le aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso delle attività sono stati complessivamente identificate 79 persone di cui 21 con precedenti di polizia e controllati 55 veicoli. Si è proceduto al ritiro di due patenti, al fermo amministrativo di un veicolo e sono state elevate otto sanzioni per inottemperanza al codice della strada. Sono stati inoltre svolti otto controlli fiscali e amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali, nei confronti di un’attività è stata emessa una sanzione per un importo di 172 euro.

L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la prefettura e tutte le forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, nei vari quartieri della città. In particolare, i controlli si concentrano sul contrasto allo spaccio di droga, ai furti e all’immigrazione clandestina.