Quartieri sott’acqua, ecco il piano. Manutenzioni e vasca di laminazione: "Così fermeremo gli allagamenti"

Interventi di manutenzione e due importanti progetti nella zona est e via Copparo per impedire gli allagamenti. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, nella sala del consiglio comunale, l’incontro organizzato dal vicesindaco Alessandro Balboni (assieme ai dirigenti e ai tecnici del Comune e ai rappresentanti e tecnici di Hera e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara) con i cittadini del Comitato Allagati per illustrare gli aggiornamenti progettuali finalizzati a risolvere il problema che interessa alcuni quartieri della città. Nel dettaglio, si parla delle zone delle vie Frutteti, Borgo Punta, Santa Margherita, Copparo, Francesco del Cossa, e delle frazioni di Francolino e Aguscello. "Il tema degli allagamenti nella nostra città – ha ricordato Balboni – è un problema serio, che si trascina da troppo tempo e che, per decenni, ha visto richieste rimaste purtroppo inascoltate. Nel settembre del 2023, questo problema è arrivato direttamente sulla mia scrivania grazie all’impegno di un comitato cittadino che, col tempo, ha saputo coinvolgere sempre più persone, trasformandosi in un punto di riferimento per tanti quartieri colpiti da questi disagi. Non si è trattato soltanto di segnalazioni, ma di un vero e proprio grido d’aiuto da parte di una comunità che da anni convive con disagi gravi e ricorrenti. Un grido che abbiamo ascoltato e accolto con senso di responsabilità".

I tecnici comunali, congiuntamente a quelli di Hera e Consorzio di bonifica, hanno presentato due nuovi progetti. Per il comparto della zona est si è realizzato un progetto di studio idraulico e successivamente predisposto il progetto di mitigazione degli eventi meteorici grazie a fondi europei. Previsto anche la realizzazione di un bacino di laminazione. Il progetto, elaborato dal Consorzio di Bonifica, ha una dimensione economica di 500mila euro, ed è stato candidato nei giorni scorsi dal Comune a un bando del ministero delle Infrastrutture. Inoltre, il settore opere pubbliche del Comune investirà circa 100mila euro entro la fine dell’anno per ulteriori lavori sul territorio, a partire dalla frazione di Francolino. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli interventi già effettuati in alcune aree, tra cui via Santa Margherita con sistemazione dello scolo esistente e via Calzolai con ‘saggi’ di verifica, oltre alla pulizia della condotta principale e la sostituzione di pompe di sollevamento. I tecnici Hera hanno poi esposto gli interventi in via Copparo per la raccolta delle acque meteoriche, un quadro economico di 600mila euro diviso in due stralci, che dovrebbe risolvere i problemi di quel comparto. Nel 2026 è previsto l’inizio lavori con il primo stralcio. Davide Macchi, referente del Comitato Allagati, è intervenuto ricordando che "ormai è un anno e mezzo, quasi due, che stiamo lavorando su questo argomento che riguarda diversi quartieri della città. Si è tenuto un incontro il 14 gennaio scorso, dove è stato illustrato un primo programma d’interventi già realizzati e sopralluoghi con le necessaire verifiche in altre aree. Gli interventi finora svolti hanno sistemato le situazioni più immediate".

L’incontro, prosegue, "è stato importante per capire gli studi e il progetto nel quartiere di via Frutteti oltre a via Copparo e a Francolino. Tutto questo consente ai residenti di acquisire fiducia sulle varie situazioni. Al momento mancano ancora dei comparti da sistemare, ma continuiamo a confrontarci sui prossimi sopralluoghi. Ci sono state risposte confortanti e chiediamo che rimanga aperto un canale con il comitato". In conclusione il vicesindaco Balboni sottolinea come "amministrazione comunale, Consorzio di Bonifica e Hera abbiano deciso di affrontare la questione con determinazione e concretezza, lavorando su due direttrici fondamentali. È nostro dovere restituire sicurezza e serenità ai cittadini, e lo faremo continuando a lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti, ascoltando il territorio e dando risposte reali ai problemi reali".