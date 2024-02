Quarto turno, il debutto. Una notte con la polizia locale: "Dal Gad a Pontelagoscuro contro le stragi sulle strade"

Esce traballante dalla discoteca, li vede – tutte quelle sirene che colorano di blu la notte –, esita. "La macchina la lascio qui, chiamo un taxi per andare a casa", farfuglia, il telefonino già all’orecchio. Nessuno lo può dire con certezza, ma forse l’altra notte quegli uomini e donne della polizia locale hanno salvato la vita ad un ragazzo, in precario equilibrio avvolto nei fumi dell’alcol.

Quarto turno, si parte. Si respira adrenalina tra le pareti della caserma della polizia locale al 7 di via Tassoni. E’ la prima volta che si esce la notte, l’orario dall’una alle sette di mattina. Nell’area, un tempo degradata, avvolto nella nebbia pesante come una coperta militare, il palazzo di cinque piani, 3.100 metri quadrati, auto e furgoni con le più moderne tecnologie, un esercito di 152 effettivi in divisa, le quote rosa una questione di rispetto. Il numero delle donne è esattamente uguale a quello degli uomini. Claudio Rimondi, comandante della Polizia Municipale, è con i suoi ’ragazzi’. Non poteva non esserci in questa prima notte nel segno della sicurezza, per mettere un freno alle stragi del sabato sera. Loro ci provano – palette che sventolano, etilometro, "per cortesia patente e libretto" – a dire basta alla scia di giovani vite spezzate. Un ispettore e quattro agenti che hanno scelto di esserci. Si chiamano Sabrina, Gianluca, Gianmarco, Lorenzo e Andrea. Sono lì perché lo hanno deciso loro, il quarto turno viene fatto da volontari. Tutto comincia con il briefing, in una sala un tavolo come la tolda di una nave. Non poteva non esserci Nicola Lodi, il vicesindaco che ha fatto della sicurezza la sua battaglia, nelle strade, nei luoghi dello spaccio. Dice poche parole, suonano come un ringraziamento. "Questo turno rappresenta un sacrificio, lavorare la notte non è facile. Ma era un obiettivo che ci siamo preposti, ce l’abbiamo fatta. Grazie al comandante, grazie a voi che ci credete". La riunione scorre veloce, pochi minuti perché le strade sono lì che aspettano, per stilare il percorso. Le tappe, del viaggio fino alle 7 del mattino, la notte che lentamente cede il passo al giorno, il piazzale della Stazione, via Padova a qualche metro dal ponte che segna il confine tra due province e due regioni, via Arianuova, un passaggio in piazza, via Bologna. Claudio Rimondi, una vita in divisa la sua, scruta nella sala operativa le telecamere che spiano una Ferrara by night, 50 occhi discreti che raccolgono il verde che passa al rosso dei semafori, gli incroci, i luoghi sensibili. "Altre 50 telecamere verranno installate, avremo una copertura ancora più ampia", dice Lodi. Rimondi – che ha fatto il servizio di leva nei carabinieri prima di mettere quella divisa – con un cenno impartisce il rompete le righe. Le due auto e il furgone escono dal piazzale, i fari puntati su un mondo che si sveglia quando l’altro fatto di impiegati, operai, artigiani è già da tempo – con linguaggio militare – in branda. Alla stazione dei treni la prima tappa. Viene fermata una mini minor verde bottiglia. Il ragazzo passa la prova-etilometro, si allontana, sembra non crederci nemmeno lui. Poi ancora, nel silenzio ovattato della notte, altre auto vengono fermate. I finestrini che si abbassano, una lieve ventata di un beverone al gin. Da lì al ponte sul fiume Po, a Pontelagoscuro. Non ha fatto la revisione un’auto grigio fiammante, multa e obbligo di portare il veicolo dal meccanico. Non è una bella notte per lui. Filano le tre auto della polizia locale, l’improvviso rullare di una batteria nel deserto della piazza. Le sirene disegnano in chiaroscuro via Arianuova, vengono controllati i ragazzi che escono dalla disco. Poi il posto di blocco si sposta nelle vicinanze di un locale in via Bologna. Palette che tagliano l’aria, macchine che si fermano. Forse anche grazie a Sabrina, Gianluca, Gianmarco, Lorenzo e Andrea nessuno oggi piange un ragazzo che non c’è più.