Quasi 14mila euro per i centri estivi

Un aiuto per sostenere le famiglie nelle attività dei bambini durante l’estate perché la socializzazione, il gioco, lo sport, possano essere di tutti. Il Comune di Bondeno ha recentemente ottenuto un finanziamento statale di 13.778,82, destinato al "Fondo per le politiche della famiglia". Questa somma, già accreditata nelle casse dell’ente, rappresenta un contributo significativo per sostenere e sviluppare attività socio-educative sul territorio comunale. L’assegnazione di questi fondi rientra nelle disposizioni Fondo per le politiche della famiglia inserite nella Legge di bilancio. Il Comune di Bondeno è stato individuato come beneficiario nell’ambito dell’"Elenco comuni beneficiari attività socio-educative 2025", pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia. Un beneficio concreto che lo stato sostiene contribuendo alle attività dell’estate per i ragazzi sul territorio. A Bondeno i centri estivi sono partiti, gestiti dall’Associazione di promozione sociale "La Locomotiva", presieduta da Lorenza Bergonzini, Uscite sul territorio, sport, animazioni, giochi, gite: l’estate dei ragazzi a Bondeno, può contrae su spazi, strutture, creatività ed educatori specializzati.