Quasi 300mila euro al Parco del Delta

Gestione e ripristino di habitat naturali, azioni e campagne di comunicazione, interventi di manutenzione delle strutture, sentieri e percorsi ciclabili e pedonali.

Sono alcuni dei progetti che saranno realizzati nei prossimi mesi con l’obiettivo di tutelare e migliorare lo stato di conservazione e far conoscere le aree protette dell’Emilia-Romagna. Il tutto grazie a oltre 1,4 milioni di euro di risorse finanziarie straordinarie messe a disposizione dalla Regione per il 2023 a favore degli enti di gestione di parchi regionali. all’Ente di gestione del Parco del Delta del Po, competente per l’omonimo parco oltre a 3 riserve naturali ed 1 paesaggio naturale seminaturale protetto, vanno 255.494 euro. "Con questo finanziamento – sottolinea l’assessore regionale Barbara Lori (foto) – mettiamo a disposizione degli enti di gestione delle aree protette regionali risorse aggiuntive, per potenziare gli interventi di conservazione e valorizzazione della biodiversità".