’Quasi amici’ al teatro ’Arena’ In scena gli attori Ghini e Ruffini

Penultimo appuntamento con la rassegna teatrale codigorese questa sera alle 21, all’Arena in piazza Matteotti, con una simpaticissima commedia che vede come protagonisti Massimo Ghini e Paolo Ruffini con l’adattamento e regia di Alberto Ferrara. Molti già conoscono la vicenda, tratta dall’omonimo film di grande successo, ispirato a una storia vera, è stato il secondo film francese di maggiore incasso di tutti i tempi e in Italia quello francese di maggiore incasso. Un pellicola con Francois Cluzet e Omar Sy che racconta la storia sulla nascita dell’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere e per estrazione sociale.

Da una parte un uomo molto agiato, intelligente, affascinante; un uomo che vive di cultura. Un uomo che il destino ha voluto relegare a solo cervello, facendolo precipitare con il parapendio. Dall’altra un uomo che entra ed esce di galera, con una sua intelligenza vivace e una cultura fatta sulla strada. Un predatore che in realtà è una preda delle proprie debolezze. Questi due uomini entrano in contatto e diventano inseparabili. I due, tuttavia, troveranno insieme il modo di cambiare la propria vita e di aiutarsi, la brillante copia composta da Ghini e Ruffini assieme all’ambientazione nostrana faranno rivivere con brio l’emozionante vicenda. Finora la programmazione ha ottenuto il gradimento del pubblico, con una ricca stagione teatrale con grandi nomi di livello nazioanle

cla.casta.