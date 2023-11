Quasi diecimila euro per sistemare i parchi pubblici

Si avvicina l’inverno ma per i parchi pubblici frequentati dai bambini è tempo di pensare alla prossima primavera e magari sperare in qualche bella giornata di sole che permetta passeggiate e momenti di vita all’aria aperta anche nei mesi più freddi. Ecco dunque che, percorrendo i passi della valorizzazione e della manutenzione dei giardini, l’amministrazione comunale, con una determina dirigenziale, ha individuato la ditta da cui rifornirsi per "La posa di dotazioni ludiche – si legge negli atti pubblicati sull’albo pretorio - da posizionare in alcuni parchi del territorio comunale e manutenzioni varie". In questi giorni, l’amministrazione comunale investirà 7.400 euro, in nuovi giochi per i bambini e nella manutenzione di quelli esistenti. Bondeno è caratterizzato da ampi spazi verdi. Dal capoluogo alle frazioni, proprio i giardini con i giochi per i più piccoli caratterizzano il territorio. In centro storico ci sono quelli di via Pironi e piazza Aldo Moro, ma anche il grande Parco Urbano in via Borgatti e un pullulare di parchi nel Quartiere del Sole a partire da quello che si trova dii fronte alla scuola d’infanzia comunale e al nido comunale. Un patrimonio da conservare e migliorare che di fatto continua a caratterizzare anche la socialità.

Claudia Fortini