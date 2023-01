Quasi tre milioni di euro per la spesa corrente dell’amministrazione

Quasi tre milioni di euro di somme ‘impignorabili’ per i primi sei mesi dell’anno. Un’occasione per cogliere, almeno in parte, le spese che il comune di Bondeno ha messo in bilancio e vincola nel semestre in corso. Come prevede la legge, la giunta municipale ha approvato e pubblicato l’elenco delle somme di danaro, destinate a servizi indispensabili, previste dal bilancio comunale e che non possono essere soggette, in nessun caso, ad ‘esecuzioni forzate’ nei confronti degli enti locali. E’ la possibilità dell’Ente di apporre, di volta in volta, un vincolo su somme, depositate presso il proprio tesoriere. Per il primo semestre dell’anno, le somme impignorabili sono complessivamente di 2 milioni e 968 mila euro. La cifra più consistente riguarda la retribuzione del personale comunale per 924 mila euro. Ci sono poi 494 mila euro per la viabilità e l’illuminazione pubblica, seguiti dalle rate di mutuo e prestiti che scadono nei primi sei mesi dell’anno per un ammontare di 524 mila euro. Tra le varie voci, ci sono 271 mila euro che riguardano la Polizia Locale, 133 mila i servizi di istruzione primaria e secondaria, 60 mila la protezione civile, 40 mila euro i servizi di nettezza urbana e 53 mila quelli cimiteriali. La determinazione delle somme impignorabili arriva dopo l’apporvazione, il 29 dicembre scorso, da parte del consiglio comunale, del bilancio.