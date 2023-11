Quasi uccisa dall’ex: "La storia di Giulia rievoca l’inferno in me"

"Sto recuperando un po’ di serenità, ma che fatica rimanere distaccata in questi giorni...". Lucia Panigalli è uno dei simboli della battaglia contro la violenza sulle donne. Battaglia che sta portando avanti dal 16 marzo 2010, quando la sua vita maledettamente cambiò per sempre. Era buio, Lucia che all’epoca aveva 52 anni, stava rientrando a casa a Mirabello quando sulla porta venne massacrata di botte dall’ex compagno Mauro Fabbri: lui fu condannato a 8 anni e 6 mesi. Fine pena nel 2020, ma usufruì di uno sconto: 570 giorni per buona condotta anche se all’Arginone non si arrese e organizzò un piano per farla fuori. Si accordò con un compagno di cella per ucciderla in cambio di migliaia di euro, un trattore e un’auto. Ma Fabbri per quel patto venne assolto perché, per l’articolo 115 del codice penale, era stato un ‘delitto teorico’ in quanto il potenziale killer si ritirò prima che il piano diventasse operativo.

Un inferno di ricordi e paure che, con la drammatica vicenda di Giulia Cecchettin, sono tornati a tamburellare nella mente della donna coraggio che ieri ha deciso di farsi sentire. Perché, dice con dolcezza al Carlino, "a parte il dolore per tutte le Giulia e per i fatti che insanguinano le cronache ormai di tutto il mondo, vuoi per la gravità dei fatti, vuoi per la vicinanza del 25 novembre (Giornata contro la violenza delle donne, ndr), sento il bisogno di dire la mia...".

Penso, attacca, "che l’inasprimento delle pene sia inutile al fine della prevenzione, chi vuole uccidere lo farà comunque perché non ragiona più in modo razionale, perché segue un impulso che se ne frega delle conseguenze. Ma l’applicazione delle condanne in tempi brevi, senza sconti e benefici, questo sì, – confida con forza – sarebbe sacrosanto e giusto, questo farebbe molto bene alle vittime e alle loro famiglie, che l’ergastolo ce l’hanno per certo. E farebbe benissimo alla società, darebbe speranza, autorità e autorevolezza allo Stato e alle forze dell’ordine, che ormai non fanno più paura a nessuno".

Quella notte del 2010, Mauro Fabbri – 18 mesi insieme con cinque momentanee interruzioni per "incompatibilità caratteriali" – le piombò addosso incappucciato, "non gridava, – disse lei dall’ospedale – ma sussurrava in modo ossessivo: ti uccido, ti uccido. E mi colpiva...". La spintonò a terra massacrandola al volto, al collo e la colpì con calci violentissimi. "Penso – riprende adesso la donna – che non tutti gli uomini siano malati assassini come non penso che tutte le donne siano vittime innocenti, ma gli inalberamenti, le piccate prese di posizione di alcuni personaggi pubblici maschili, mi fanno pensare che davvero sia giunto il momento per gli uomini di buona volontà di scendere nelle piazze, con le donne e da soli. Non certo per cambiare la mentalità nell’immediato, perché sarebbe impossibile, ma per il futuro, per le prossime generazioni, quelle che sono ancora in tempo per capire e crescere nel rispetto reciproco". Questo, chiosa Lucia, "sarebbe un grande passo di civiltà".

Il discorso vira poi sulla famiglia che "potrebbe fare tanto", ma troppe volte, si domanda, "le famiglie, dove sono?". Poi la scuola, altro potenziale cardine nell’educazione, "peccato che non abbia più voce in capitolo e che ormai operi solo in modo difensivo, dopo essere stata delegittimata e privata di ogni autorità". Ne è l’esempio "l’assurdo nove in condotta allo studente che ha sparato all’insegnante". In un Paese, chiude con grande amarezza Lucia, "dove i famigliari di studenti si permettono di aggredire, intimidire e picchiare gli insegnanti, così come succede ai medici negli ospedale e nei pronto soccorso, non c’è nessuna speranza di cambiamento". E guardare avanti con speranza diventa sempre più difficile".