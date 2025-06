Quasi un milione per le strade: "Proseguono le asfaltature"

Proseguirà con i cantieri in via Vittorio Veneto e via S. Antonio da Padova, il quinto pacchetto di lavori di manutenzione stradale e asfaltature nel capoluogo e nelle frazioni di Copparo, per il quale l’Amministrazione comunale ha investito 900mila euro. Le opere sono affidate all’impresa I.C.S. srl, e prevedono, per quanto riguarda via Vittorio Veneto, la fresatura e la riasfaltatura della strada, nonché dell’area di parcheggio situata di fronte all’ingresso principale della scuola “Corrado Govoni”; su via S. Antonio da Padova è previsto, anche in questo caso, il rifacimento dell’asfalto.

"Proseguiamo con gli interventi di manutenzione delle vie del capoluogo e delle frazioni che necessitano di maggior cure – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni -, allo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza per gli utenti della strada, nel solco della programmazione a step avviata nel corso della nostra precedente legislatura".

In concomitanza con i lavori, si renderanno necessarie modifiche alla viabilità, riportate nell’apposita ordinanza pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione “Terre e Fiumi”. Nello specifico, su via Vittorio Veneto e via S. Antonio da Padova, da oggi a giovedì 17 luglio dalle 8 alle 19 di ogni giorno, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione e un senso unico alternato, regolato da semaforo nei tratti interessati dai lavori di manutenzione stradale.