Quasi ventimila euro per il trasporto di persone con disabilità

Sono stati assegnati al Distretto Ovest, ove è ricompreso anche il Comune di Terre del Reno, i fondi regionali per sostenere le spese di trasporto per persone affette da disabilità, nell’ambito del tragitto casa, lavoro, casa. A farlo sapere è il vicesindaco Filippo Marvelli che non nasconde compiacenza. "Sono molto soddisfatto - afferma l’Assessore alla diversabilità Filippo Marvelli - che questi contributi siano stati assegnati anche per l’anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022. Il contributo totale per il distretto è di circa Euro 19.000". E spiega dunque come sarà utilizzata la cifra. "Le spese che potranno essere rimborsate - precisa Marvelli - sono quelle sostenute con un veicolo personale o familiare, ma anche tramite taxi o associazioni specializzate; tra i requisiti, occorre essere residente nel nostro Comune e avere avuto in essere un contratto di lavoro o tirocinio". Il vicesindaco indica unque come accedere ai fondi. "Invito tutte le persone interessate a consultare il nostro sito del comune, oppure a contattare direttamente il sottoscritto oppure gli uffici comunali, per ricevere ulteriori informazioni – dice - da tenere presente che le domande dovranno essere proposte telematicamente presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Cento entro le ore 12 del prossimo 14 luglio". Fondi importanti.

l.g.