Quattro bici per gli operatori che si muovono in città

Il parco mezzi in uso al Dipartimento di Sanità Pubblica diventa ancora più ecologico. Sono state acquistate quattro biciclette, che sono a disposizione degli operatori delle Unità Operative del Dsp, per favorire spostamenti “a zero emissioni” nell’ambito di attività svolte, specie per la vigilanza, nel centro cittadino. Le biciclette, che riportano il logo dell’Azienda Usl, sono state presentate ufficialmente ieri in Cittadella San Rocco. "Il progetto Mobilità sostenibile - afferma la direttrice dell’Unità operativa complessa Igiene alimenti e nutrizione Cristina Saletti - ha la finalità di ridurre l’uso delle auto durante l’attività lavorativa e al tempo stesso di promuovere l’attività fisica quale elemento fondamentale per uno stile di vita sano e attivo". "Anche con piccoli gesti quotidiani – dichiara la direttrice Dipartimento di sanità pubblica Clelia de Sisti - si può contribuire al miglioramento della salute dell’ambiente e quindi dei cittadini".