Quattro Cau aperti oggi: "L’assistenza è garantita"

In vista del ponte festivo dell’Immacolata, l’Azienda Usl di Ferrara ricorda l’offerta di assistenza sanitaria sul territorio.

Nei giorni festivi e prefestivi è attivo il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) su tutto il territorio dalle 8 alle 20. Dall’avvio della riorganizzazione, è operativa una Centrale unica, e componendo il numero verde gratuito 800087601 si parlerà con un medico che prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto alla situazione. Tutti i giorni, compresi i giorni festivi, sono aperti i quattro Centri di Assistenza Urgenza (CAU) sul territorio, ad accesso diretto:

a Ferrara nella Casa della Comunità “Cittadella San Rocco” presso il settore 19 in corso Giovecca 203, dalle 8 alle 20.

A Comacchio nella Casa della Comunità presso l’ambulatorio ex Punto Primo Intervento in via Felletti 8, dalle 8 alle 20, a Copparo nella Casa della Comunità “Terre e Fiumi”, secondo piano in via Roma 18 sempre dalle 8 alle 20. Poi a Portomaggiore, nella Casa della Comunità di Portomaggiore-Ostellato al piano terra, nell’area adiacente gli ambulatori del punto prelievi, in via Edmondo De Amicis 22 dalle 8 alle 14.

Si ricorda che il Centro di Assistenza Urgenza (CAU) si occupa della presa in carico di pazienti con bassa criticità, ovvero con urgenze non gravi (i cosiddetti codici minori) per evitare accessi impropri al Pronto Soccorso ed evitare quindi situazioni di sovraffollamento nei PS. Il CAU non effettua prestazioni di tipo pediatrico e ostetrico-ginecologico. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ausl.fe.itargomenticome-e-dove-curarmicau. Inoltre l’Azienda Sanitaria ha predisposto nell’intera provincia le aperture di alcuni ambulatori dei Medici di famiglia nel prevestivo. Si invitano, pertanto, i cittadini a rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere tutte le informazioni sugli orari di attività dell’ambulatorio in cui opera.

Per quanto riguarda i pediatri, sempre ieri gli ambulatori sono rimasti aperti secondo una programmazione presa in autonomia dal professionista e dunque, anche in questo caso, ogni cittadino dovrà rivolgersi al pediatra di riferimento per ottenere tutte le informazioni.

re. fe.