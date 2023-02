Quattro femminicidi in due anni Una strage tra le mura domestiche

di Cristina Rufini

FERRARA

Rossella, Alberta Paola, Sonia e Maria Luisa: una strage di donne consumatasi tra le mura domestiche e nell’arco ristretto, se rapportato alla frequenza di omicidi in terra estense, di due anni. Dal 22 febbraio 2021 al 23 febbraio scorso. Un arco di tempo che segue lo tsunami anche emotivo e di sicurezze causato da pandemia e lockdown, che certo non ha di per sé reso le persone assassine, ma ha acuito chi problemi psichici li aveva già, manifesti o latenti. Amplificando comportamenti aggressivi e incapacità di controllo. Vittime ’preferite’ le donne, in provincia di Ferrara prevalentemente madri uccise per mano dei figli.

Unica eccezione il feroce assassinio di Rossella Placati, la cinquantunenne massacrata nella sua abitazione di Borgo San Giovanni, a Bondeno, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio del 2021. Per mano – secondo quanto stabilito dalla Corte di Assise di Ferrara – dall’ex compagno Doriano Saveri, 48 anni, che è stato di recente condannato all’ergastolo per il femminicidio di Rossella e che è rinchiuso in carcere da quel 22 febbraio di due anni fa, quando si presentò dai carabinieri di Bondeno per raccontare di essere rientrato a casa e avere scoperto il corpo senza vita di Rossella, ’al piano di sopra’. Non sarebbe andata così, secondo quanto stabilito dalla Corte, lui l’ha uccisa a coltellate e botte alla testa perché lei gli aveva chiesto di andarsene: cioè aveva chiuso definitivamente la relazione. Lui si è sempre dichiarato innocente.

Dopo un mese esatto, il 22 marzo del 2021, questa a volta nel cuore di Ferrara, in via Ghiara. A morire nel suo letto, soffocata da cuscino premuto sul volto, pare dal figlio Stefano Franzolin, 49 anni, è Alberta Paola Sturaro, che di anni ne aveva 75, tre figli e un matrimonio finito da tempo. Stefano è il figlio che la seguiva, che era in un rapporto simbiotico con lei, sempre presente e che quel lunedì mattina, per sua stessa ammissione, in preda a un raptus dopo un rimprovero ricevuto, avrebbe preso il cuscino, premendolo sul volto della madre, fino alla morte. Poi lo svenimento, come raccontato da lui stesso davanti alla Corte di Assise dove Franzolin è imputato di omicidio volontario aggravato dal vincolo parentale. Una perizia lo ha dichiarato incapace di intendere e volere al momento del fatto, ma capace di stare in giudizio.

Un balzo di oltre un anno e si arriva al 31 luglio dello scorso anno, in via Oroboni, dove viene scoperto in un appartamento al piano terra nel condiminio del civico 20, il corpo senza vita di Sonia Diolaiti, 62 anni, avvelenata dalla figlia Sara Corcione – reo confessa – che le aveva sciolto nitrito di sodio in alcune bottigiete di tè freddo. Un rapporto mai nato con la madre "odiata" come dalla stessa Corcione ripetuto più volte. Odiata fino a progettarne il delitto, un anno prima. Corcione ora si trova in carcere a Bologna, in attesa della chiusura delle indagini e sotto. La consulenza psichiatrica disposta dalla procura l’ha riconosciuta capace di intendere e di volere. Sette mesi dopo, giovedì scorso, a morire per mano del figlio Maria Luisa Sassoli, 80 anni, soffocata da Sandro Biondi, come da lui stesso confessato subito dopo alla polizia. Lei malata e inferma e lui che, da poco disoccupato, se ne prendeva cura quotidianamente fino a ’ non farcela più’. Donne, madri o compagne ammazzate da chi avrebbe dovuto prendersene cura.