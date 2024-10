Quattro giorni di festa e... paura. Arriva Halloween

Scatta oggi e proseguirà fino al 3 novembre nel centro cittadino di Argenta ’Autunno in piazza’: quattro giorni all’insegna dello street food con le specialità provenienti da tutte le regioni d’Italia, musica live, spazio bimbi e mercatino dell’artigianato. Si inizia alle 16.30 l’iniziativa ’Dolcetto o scherzetto’, sostenuta dalle attività commerciali del centro e dedicata a bimbe e bimbi. Poi ecco ’Halloween in piazza’: il Comitato genitori Argenta, Gym H24 e Scuola di musica Solaris sapranno coinvolgere i più piccoli in attività laboratoriali, truccabimbi, baby dance, pesca dei tappi e in una sfilata aperta a tutti, con omaggi per le maschere più ’mostruose’. La festa continua dopo le 19 con il DJ Set Empower, aperitivo di Halloweeen a cura di Unico Bistrot. Domani mercatino e street food apriranno alle 14, mentre dalle 19.30 musiche ed animazioni del Festival latino a colorare la serata. Sabato si comincia alle 10, mentre l’animazione serale sarà affidata al Festival Buskers e artisti di strada. Domenica dalle 18.30 il Dj set organizzato dal Garden Bar in occasione del suo 26° compleanno. Inoltre: due spazi dedicati ai bimbi con gonfiabili e giostrine in Largo Dante e in piazza Mazzini. Per l’intera manifestazione è prevista l’apertura straordinaria del Mercato centro culturale fino alle 23. Nello spazio di via Matteotti, l’associazione Pro loco Argenta e Argentaweb organizzano un contest ’pauroso’: Argenta Halloween contest 2024. Tutti coloro che vogliono partecipare sono invitati a inviare le foto delle proprie spaventose zucche (le foto si possono inviare su info@argentaweb.it oppure in DM facebook e instagram). Regolamento sul sito di Argentaweb. Fino al 3 novembre tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Argentaweb, con le foto delle zucche in gara.

f.v.