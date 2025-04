Quattro incidenti in poche ore

Quattro incidenti nel giro di poche ore nella giornata di ieri sulle strade della città. Il primo scontro si è verificato di prima mattina all’incrocio tra viale Alfonso d’Este e Cisterna del Follo, dove si sono scontrati un’auto condotta da una donna di 31 anni e una moto in sella alla quale viaggiava un ragazzo di 22 anni. Ad avere la peggio è stato il centauro, ferito seppur non in maniera grave.

Poco dopo stessa dinamica, ma con una bici al posto della moto, all’incrocio tra le vie Alfieri e Leopardi. Ferita la ciclista, 17 anni. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dalla polizia locale.

Più o meno negli stessi istanti, i carabinieri sono invece intervenuti in viale Po per un tamponamento fra tre auto, conclusosi con un ferito.

Infine, in via Stornara a Quartesana, una donna ha perso il controllo della propria auto che è finita ribaltata su un fianco in un fosso a bordo strada. La conducente, incastrata nell’abitacolo, è stata liberata dai vigili del fuoco e affidata al personale del 118.