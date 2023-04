"Quattro mesi di attesa e 90 euro per rimuovere un tappo di cerume..."

Caro Carlino,

per un banale tappo di cerume. Mica un guaio grande stavolta, un banale tappo di cerume da rimuovere. Un’operazione che quando ero ragazza faceva banalmente il medico di famiglia che attualmente fatica a toccarti il braccio per misurarti la pressione. Però l’impegnativa me la prescrive, non per me ma per una madre ottantenne residente a Ferrara. Sembra facile, vado in farmacia e penso di prenotare l’accesso. Prima data utile 31 agosto ad Argenta! Alta specializzazione? Provo con la clinica convenzionata più vicina, peccato! Non si esegue in convenzione, ma alla modica cifra di 90 euro… anche tra due giorni. 90 euro dovrebbe pagare una pensionata, esente ticket, per farsi rimuovere un tappo che le ostacola l’udito, altrimenti soffrire fino al 31 agosto! Penso che cercherò un tutorial su internet e proverò a rimuoverlo da sola. Questo è il livello cui abbiamo ridotto il sistema sanitario pubblico!

Marzia Marchi

* * *

PALAZZO PROSPERI,

BELLISSIMO PROGETTO

Caro Carlino,

di recente si è svolta l’assemblea annuale dei soci di Italia Nostra, della quale sono socia da diversi anni. Dopo gli adempimenti normativi, è stato presentato il progetto di recupero del Palazzo Prosperi Sacrati. Il progetto è stato elaborato del gruppo dell’Architetto Paolo Zermani di Parma che l’ha esposto in modo appassionato: attenzione ai particolari anche minori partendo dalla storia del Palazzo, delle trasformazioni nei secoli e del suo decadimento interno, quasi totale, non è rimasto nulla se non la struttura portante, qualche soffitto e qualche traccia degli affreschi. Il bellissimo scalone miracolosamente intatto, abbisogna di poco. Nel passato avevo avuto l’opportunità di visitare il Palazzo e ricordo lo sfacelo e nel grande salone le tracce delle tramezze degli appartamenti e le piastrelli dei lavandini. In quell’occasione avevo provato l’ebbrezza di affacciami dal balconcino, la vista del Quadrivio, meravigliosa! Il salone diventerà luogo espositivo, una parte del mezzanino diventerà luogo polivalente mentre il resto dei locali saranno adibiti a uffici e a servizi. Il locale caldaia è stato intelligentemente ricavato fuori dell’edificio. L’Architetto Zermani ha messo in questo progetto non solo capacità tecniche per le soluzione scelte ma un atteggiamento che oso definire umanistico, veramente un bellissimo progetto.

Pasquina Ferrari