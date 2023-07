Quattro nuove mense scolastiche "Arricchiamo l’offerta didattica"

Circa 600metri quadrati complessivi di nuove mense, in quattro scuole primarie tra città e frazioni. Spazi, attrezzature e dotazioni per servire oltre 700 (706 per la precisione) pasti in due turni. Circa 3 milioni di euro, totali, di investimento, di cui circa 1,7milioni di stanziamento comunale e i rimanenti di fondi del Next Generation EU.

Sono i numeri del nuovo ‘pacchetto mense’ che prevede la riqualificazione delle refezioni delle scuole Don Milani (con stanziamento complessivo di 1.060.000 euro di cui 450mila di risorse europee e 610 mila del Comune), Franceschini di Porotto (790.000 euro complessivi, di cui 450.000 da Pnrr e 295.000 Comune), San Martino (550.000 euro di cui 196.000 da Pnrr e 354mila del Comune) e Fondoreno (560mila euro complessivi di cui 120mila euro da Pnrr e 440mila del Comune).

In tutti i quattro casi sono stati approvati oggi in giunta i progetti di fattibilità tecnico-economica e l’iter prosegue verso gli affidamenti alle imprese, che saranno realizzati con appalti integrati (che uniscono cioè le rimanenti fasi progettuali e i lavori), da aggiudicarsi entro agosto.

Come sottolinea l’assessore Dorota Kusiak, "siamo a un passaggio importante dell’intero iter che ci ha visti, da dicembre ad oggi, avviare un’ampia attività di concertazione e condivisione tra servizi interni al Comune ed enti coinvolti, tra cui l’Azienda sanitaria locale e le dirigenze interessate, affinché le mense, pensate come spazi polifunzionali, possano arricchire l’offerta didattica della scuola. Vogliamo inoltre che le nuove mense rispondano ai più alti standard qualitativi e igienico sanitari, per dare ai giovani la garanzia di ambienti e cibo salubri". L’assessore Kusiak sottolinea che il ‘pacchetto mense’ "procede di pari passo con il ‘piano nidi e scuole dell’infanzia", che vedrà la costruzione o l’ampliamento - tra città e frazioni - di tre nuove strutture, che si uniranno al nuovo centro per l’infanzia di via Coronella e al nuovo centro per famiglie di via Pietro Lana, "in una strategia complessiva per il potenziamento dei servizi e il contrasto al calo demografico". Nel dettaglio, la nuova mensa della don Milani vedrà l’ampliamento dell’edificio scolastico di circa 225 metri quadrati, con grande affaccio a vetrate sull’area verde esterna. I nuovi spazi consentiranno di servire agli studenti 289 pasti quotidiani in due turni.