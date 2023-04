Quattro passi lungo le mura In cammino grazie agli studenti

Quattro passi di benessereð 3498617104. Le ‘Camminate della Salute’ fanno parte di un progetto promosso da “Esercizio Vita Medical Fitness” in collaborazione con l’istituto “Vergani Navarra” e con il patrocinio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, oltre che del Comune di Ferrara e di E-R vince lo sport della Regione Emilia Romagna.

La ’Camminata della salute’ rappresenta un tema in un certo senso strutturale al piano regionale della prevenzione con cui collabora l’azienda sanitaria locale. "E’ fondamentale del resto – dicono i promotori – che anche grazie al coinvolgimento delle scuole e degli stessi studenti che nel territorio vengano promosse attività che si rivolgono a tantissimi cittadini desiderosi di ritrovarsi nel segno del benessere, della salute e della prevenzione". Una camminata all’aria aperta è anche una garanzia per un futuro sempre in salute.