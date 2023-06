Quattro passi nel bosco. Notte tra le lucciole

Ritorna la magia delle notti d’estate con l’ormai classica passeggiata nel bosco di Porporana a stretto contatto con milioni di lucciole e dolcissime melodie. L’associazione Area (Associazione recupero essenze autoctone) con la partecipazione dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ferrara e delle Guardie Ecologiche Volontarie e Centro Idea, invita alla magica passeggiata nel bosco questa sera e domani sera (in caso di maltempo domenica 11). L’appuntamento alle 21 nell’ex scuola di Porporana (via Martelli 300), di fronte alla chiesa parrocchiale, dove nell’attesa dell’oscurità si potranno assaggiare le torte di Roberta e Luca con qualche stuzzichino offerto dall’associazione. Verranno anche dettate le regole per un corretto atteggiamento durante la passeggiata nel bosco. "La collaborazione tra l’associazione Area e l’Amministrazione – sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – si declina sotto diversi aspetti, tra cui l’appuntamento della serata dedicata alle lucciole dove sono coinvolti anche il Centro Idea e le Guardie Ecologiche Volontarie. Il Bosco di Porporana è una realtà preziosa da tutelare e da conoscere ogni giorno dell’anno e per questo motivo in questi ultimi anni ne abbiamo valorizzato la manutenzione e garantito la tutela delle alberature che qui crescono". "Per chi ancora crede di avere la forza e la voglia di aprire il cuore e l’anima a forti emozioni – dicono gli organizzatori –, queste serate saranno capaci di trasmettere momenti di forti sensazioni ed entusiasmi. Per i bambini sarà come tuffarsi in un mondo dove l’immaginazione potrà spaziare infinitamente, e gli adulti potranno ritrovare passioni antiche e sogni, forse dimenticati". Partecipazione a offerta libera per la manutenzione e la cura del bosco. Informazioni e regole da rispettare durante la serata:

non fumare durante il percorso all’interno del bosco; non accendere torce o strumenti luminosi; spegnere o togliere la suoneria ai cellulari; non toccare e non catturare lucciole e altri animali del bosco; non raccogliere piante e fiori; non abbandonare il sentiero; il percorso nel bosco deve essere fatto in silenzio; si consiglia per i genitori con bambini molto piccoli di usare gli zaini e di non portare passeggini che troverebbero difficoltà nel sentiero; si consiglia di non portare cani di media e grossa taglia che potrebbero trovarsi in difficoltà e creare disagi alle tante persone presenti; i cani di piccola taglia possono essere tenuti in braccio. E’ consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode adatte a un percorso fangoso; non dimenticate il repellente per le zanzare.