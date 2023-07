Quattro serate dedicate al ’liscio’ "Vogliamo coinvolgere gli anziani"

"Vai col Liscio". E il centro polifunzionale di via Enrico Fermi, si anima di quattro serate di liscio e due di tombola tra luglio e settembre. Appuntamenti completamente gratuiti, dedicati ai ‘diversamente giovani’ organizzati, dall’amministrazione comunale, in un luogo pubblico molto bello, con l’aria condizionata, tra vetrate che guardano i campi e vivono di luce esterna. "E’ un’idea che balena nell’aria da qualche anno e che adesso finalmente riusciamo a realizzare – ammette il sindaco Simone Saletti –. Sarà un’iniziativa pilota. Come per il cinema itinerante, se verrà ben recepita dal pubblico, la porteremo in giro per le frazioni". Quattro serate, di giovedì, con l’orchestra spettacolo locale ‘Franciosi e Tassinati’, il 27 luglio, 10 e 24 agosto e 14 settembre dalle 21.30, e due martedì di tombola, il 29 agosto e 5 settembre, animata dagli Scout. "L’idea – ha detto il sindaco – è quella di riportare a rivivere momenti con la comunità anche per quella fascia di età, di ‘diversamente giovani’, restituendo loro momenti che nel nostro territorio sono di grandissima tradizione ovvero il ballo liscio e la tombola per trascorrere una sera in compagnia fuori casa. Dopo le attenzioni riservate a famiglie, ragazzi, giovani era doveroso dedicare dei momenti anche a loro"."Ringrazio le associazioni che si sono prodigate per rendere possibile questo programma – ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Francesca Piacentini – .Vogliamo cercare di creare un format che possa continuare nel tempo per supplire a quella mancanza di spazi dedicate agli anziani che,per ragioni che non dipendano da noi,sono venuti a mancare".