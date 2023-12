Quattro stagioni nella pinacoteca. Auguri con Bal’danza

Domani, alle 16, nel salone d’onore della pinacoteca nazionale, si terrà il tradizionale concerto di Natale che Bal’danza, in chiusura dei festeggiamenti per i suoi vent’anni di attività, offre ai suoi soci ed alla città come occasione per uno scambio degli auguri.

L’evento è organizzato in collaborazione con Ferrara Musica, e in particolare è stato inserito nel programma FeMu Edu, rivolto ai più giovani e alle loro famiglie, in considerazione del contenuto del concerto, che prevede l’esecuzione di uno dei brani più celebri della didattica dell’ascolto. Le Quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solistici per violino dell’opera “Il Cimento dell’armonia e dell’inventione” di Antonio Vivaldi (1678 – 1741), pubblicata dell’editore Michel-Charles Le Cène ad Amsterdam nel 1725 ma, come affermò lo stesso autore, composti precedentemente. Alcuni studi datano il periodo di composizione tra il 1721 e il 1723 dandoci quindi la possibilità quest’anno di celebrare il 300esimo compleanno di una raccolta di concerti tra le più famose e iconiche della storia della musica occidentale Ogni concerto ‘narra’ una delle quattro stagioni: la Primavera, l’Estate, l’Autunno e l’Inverno. I 4 concerti sono accompagnati da altrettanti sonetti descrittivi, scritti da un poeta anonimo (forse da Vivaldi stesso). È un’opera della tradizione italiana capace non solo di descrivere immagini visive ma soprattutto di coinvolgere l’ascoltatore, tramite l’utilizzo dei suoni, in un’esperienza sensoriale ed emotiva. L’esecuzione è affidata all’Ensemble Dolce Concento che nasce dal sodalizio artistico di Nicola Valentini, direttore, ed Andrea Vassalle, violinista. Andrea Vassalle, violino solista Beatrice Scaldini, Raffaele Nicoletti, violini I Alberto Stevanin e Laura Cavazzuti, violini II Elisa Imbalzano, viola Nicola Brovelli, violoncello Daniele Rosi, violone Jacopo Raffaele, cembalo Nicola Valentini, Maestro concertatore. Ingresso, fino a capienza posti, con biglietto della Pinacoteca: per Soci di Bal’danza ridotto a 3 euro.