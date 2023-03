"Quattrocentomila euro a difesa della costa"

LIDI

Nuovi interventi per garantire la sicurezza del territorio sono stati presentati lunedì dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, che ricopre le deleghe alla Difesa del suolo e Protezione civile. L’assessore all’Ambiente del Comune di Comacchio Antonio Cardi, nel riconoscere il grande impegno profuso dalla Regione per garantire la sicurezza del territorio precisa che "i 400mila euro annunciati sono destinati al ripristino di una parte della scogliera radente e dell’argine a mare presenti in località Bocche del Bianco, tra Lido Nazioni e Lido Volano. Queste risorse derivano da risparmi (le cosiddette ‘economie’) ottenuti nell’ambito degli interventi realizzati a seguito della mareggiata avvenuta tra il 1° e il 10 dicembre del 2020, finanziati sulla base dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 7322020. Lo spirito è quello di investire la totalità delle risorse ottenute, anche a seguito di precedenti eventi calamitosi, per migliorare la sicurezza del territorio in uno dei tanti punti critici che caratterizzano il litorale comacchiese".

Come spiega Antonio Cardi, "è chiaro che l’intervento finanziato verrà realizzato in continuità fisica e sinergica con quelli realizzati a seguito dell’ultimo evento calamitoso del 22 novembre 2022. In aggiunta, a testimonianza del cambio di passo regionale intervenuto nella lotta all’erosione anche sul medio termine, è doveroso segnalare l’accordo di collaborazione siglato il 2 febbraio 2023 tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e l’Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale per attività di collaborazione e ricerca finalizzate ad uno studio di fattibilità tecnico economica per la definizione di un programma di interventi per la difesa della costa". Dall’assessore all’Ambiente del Comune di Comacchio viene ricordato che "tale accordo è diretta conseguenza di un preciso impegno assunto e onorato dalla vicepresidente Irene Priolo nell’incontro avvenuto sul territorio comacchiese il 13 settembre 2022, dove gli era stata richiesta la definizione di una strategia di difesa della costa che uscisse dalle contingenze delle mareggiate autunnali, con una forte connotazione di mediolungo periodo e caratterizzata da un approccio sostenibile ed integrato col territorio". Oltre ai 400mila investiti nel Comacchiese, altri 800mila euro saranno equamente suddivisi per il rafforzamento delle arginature in destra e sinistra idraulica del Po di Volano, a valle del Ponte sulla Statale 309 (nel Comune di Codigoro), a protezione della viabilità e delle abitazioni dove ulteriori danni si erano verificati in seguito all’ultima mareggiata del mese di gennaio, e per il ripristino delle difese perimetrali del faro a Gorino.

Valerio Franzoni