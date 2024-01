Quattromila euro donati agli alluvionati di Sant’Agata

Cerimonia di consegna lunedì dei 4 mila euro raccolti in iniziative a sostegno degli alluvionati romagnoli. Portomaggiore infatti non dimentica le comunità romagnole colpite dall’alluvione del maggio scorso, in particolare quella di Sant’Agata, con la quale si era instaurato un rapporto privilegiato.

L’altro giorno i referenti dell’amministrazione comunale assieme alla Pro Loco di Portomaggiore sono stati in visita a Sant’Agata sul Santerno (vedi foto), ricevuti dal sindaco Enea Emiliani.

"Abbiamo incontrato i dipendenti – racconta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – indaffarati e pieni di lavoro, aiutati dal Gruppo alpini, nella sede comunale ancora all’interno delle scuole; abbiamo consegnato circa 4 mila euro che Pro Loco ha raccolto sul suo conto corrente dedicato alle comunità alluvionate.

Con questa donazione si chiude, dopo un anno intenso di iniziative e donazioni di cittadini e associazioni, che hanno dimostrato grandissima solidarietà e generosità verso diverse comunità colpite, rendendoci orgogliosi.

Ci auguriamo che questa somma, una piccola goccia indubbiamente, possa aiutare questo piccolo Comune, ferito ma con tanta voglia di rinascere e con grande forza d’animo. Un abbraccio Sant’Agata!".

f. v.