Quei campi di futuro. Tra filiera e prodotti doc: "Noi, pilastro del paese"

Il settore primario chiede il pass per entrare a pieno titolo nel processo di cambiamento in quei ’Campi di futuro. Le scelte di oggi per l’agricoltura di domani’, titolo del Food & Science – Ferrara Lab 2025, declinazione locale del format nazionale che si svolge ogni anno a Mantova.

Ieri il Salone d’onore di Palazzo Roverella ha ospitato l’iniziativa. "Siamo in un momento cruciale in cui si determinerà il futuro dell’agricoltura per i prossimi 5-7 anni", dice Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara, l’organizzazione promotrice dell’iniziativa con Anga- Giovani di Confagricoltura Emilia Romagna, patrocinio della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e del Comune, format disegnato da Frame-Divagazioni Scientifiche di Torino. "La nostra realtà associativa – riprende – da molti anni ha deciso d’inserirsi in un percorso che abbraccia le sezioni del Nord Italia per mettere sotto lo stesso tetto quattro soggetti, il mondo della politica, quello della scienza e della ricerca, quello dell’agricoltura e della filiera. Le buone politiche nascono solo in una società ben informata e capace di scegliere con accesso a conoscenze e informazioni di qualità".

Matteo Fornasini, assessore con delega all’agricoltura del Comune, ha affermato "L’agricoltura ferrarese produce un valore pari al 5,2% del totale provinciale, un valore doppio rispetto alla media dell’Emilia Romagna e alla media del nostro Paese". Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna ha insistito sulla funzione strategica dell’agricoltura, in un territorio dove diventa essenziale il lavoro di squadra tra associazioni, imprese e istituzioni. Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Vergani-Navarra, si è detto convinto che l’investimento formativo dei giovani debba procedere di pari passo con una progettualità di lungo periodo. Una sfida delicata, l’ha definita Rosanna Gamerra, vice prefetto vicario, "quella del rapporto tra agricoltura e innovazione".

Cinque europarlamentari Stefano Bonaccini, Raffaele Stancanelli con Carlo Fidanza, Dario Nardella e Salvatore De Meo collegati da remoto hanno movimentato il dibattito nella tavola rotonda moderata da Emanuele Audisio. Il tema della sessione mattutina "Quali strategie per un’agricoltura europea competitiva?’ ospitando Roberto Fanfani, già docente all’Università di Bologna e Camillo Zaccarini Bonelli, direttore supporto Piano strategico Pac di Ismea. Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura e numero uno del Copa: "Mai come in questo momento sento la vicinanza del Parlamento europeo agli interessi degli agricoltori italiani ed europei".

La consegna del Premio Innovazione e Scuola ai docenti e agli allievi del Vergani-Navarra da parte di Confagricoltura Ferrara, un premio di 1.000 euro a progetti di formazione all’utilizzo dei droni in agricoltura ha condotto alla seconda sessione ’Dal trattore al drone, come cambiano lavoro e formazione in agricoltura’, introdotta da Claudia Guidi, vice presidente di Confagricoltura Ferrara e presidente di Anga Giovani di Confagricoltura Emilia Romagna. Ultima sezione dedicata alla nuove frontiere energetiche nel settore agricolo coordinata da Nicola Gherardi Ravalli Modoni (giunta nazionale dell’organizzazione sindacale delle imprese agricole).